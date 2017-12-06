الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود يكرم 362 طالب بحفل التفوق بالأحساء

رعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود حفل التفوق الرابع والثلاثون للطلاب المتفوقين بمحافظة الأحساء بالقاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل وبحضور سعادة المدير العام للتعليم بالأحساء أ. أحمد بن محمد بالغنيم و آمين أمانة الأحساء سعادة المهندس عادل بن محمد الملحم و معالي مدير جامعة الملك فيصل سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي و وجهاء المحافظة و الرعاة و القيادات التعليمية و التربوية .

حيث أكد مدير عام التعليم بالأحساء أحمد بالغنيم أن الطلبة المتفوقين هم عقول نابغة تساهم في بناء الوطن فكرياً وعملياً، وتؤمن يقيناً أن مستقبل بلادها المباركة في الغد القريب سيكون على سواعدها وعلى ما يقدمونه لوطنهم من فكر ورقي وتقدم، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-يحفظهالله- أولى التعليم اهتمامًا كبيرًا ،إدراكاً منها بدورها لريادي في مسيرة التنمية ،وأنه جزء أساس من نسيج كل أسرة سعودية.

وجاء ذلك خلال كلمته حفل تكريم الطلبة المتفوقين في مهرجان حفل التفوق 34، الذي نظمته الإدارة بالتعاون مع شركائها في القاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل بالأحساء مساء أول أمس، برعاية محافظ الأحساء الأميربدر بن جلوي، وتم تكريم 362طالباً من مختلف المراحل، إضافة إلى الاحتفاء بأبناء شهداء الواجب الطلاب.

وأوضح بالغنيم أن عدد الطلبة المكرمين لهذا العام يبلغ 362 طالباً، ومنهم 89 طالباً في المرحلة المتوسطة ،و 273 طالباً في المرحلة الثانوية، وشهد الحفل تتويجاً جديداً يتمثل في تكريم 21 طالباً من طلاب المعهد العلمي بالأحساء ،و7 دارسين من تعليم الكبار ، وقد وصل عدد الأسر المكرمة إلى 10أسر ، في حين بلغ عدد الجمعيات إلى اثنتين.

وقدم بالغنيم شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف ،ولسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، لدعمهما مسيرة التعليم في هذه المنطقة وحرصهما على تبني البرامج الداعمة للجودة التعليمية ،وإلى محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي لحضوره الحفل والتشجيع وحسن التوجيه والرعاية لمسيرة التعليم في المحافظة ، ولمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على اهتمام هو حرصه على تجويد مخرجات التعليم وتوجيهه إلى الاحتفاءِ بالطلاب المتفوقين ورعايتهم.

إلى جانب ذلك أكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الأمانة سعيدة برعايتها للطلاب المتفوقين، ونرى بواكير النجاح وتمرة العطاء ظاهرة عليهم، ونشعر بالفخر لهذا الجيل الذي جعل التفوق شعاره وهدفه وسعى إليه وحققه بتوفيق الله أولاً، ثم بما تقدمه حكومتنا الرشيد بعطاء سخي، فقد فتحت لهم آفاق العلم والمعرفة وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وخلال الحفل عرضت مسرحية الحقيبة، الحاصلة على المركز الأول على مستوى المملكة، فيما تألق الطالب أسامة الزهراني في إلقاء قصيدة “وطن”، وألقى كلمة المتفوقين الطالب فيصل الكشي.