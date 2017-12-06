8 قطاعات حكومية تنفذ خطط “الأحساء المبدعة” في اليونسكو

عقد الفريق التنفيذي للأحساء المبدعة اجتماعه الأول أمس الاول الثلاثاء 16/ربيع الاول بمقر أمانة الأحساء ، والذي يضم في عضويته ممثلي ثمان قطاعات حكومية (أمانة الأحساء، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، جامعة الملك فيصل، غرفة الاحساء، المجلس البلدي، فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون، الكلية التقنية،مركز التنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للرياضة ) حيث تم استعراض خطط العمل الخاصة بالأحساء المبدعة وتأكيد دورها البنّاء في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة , قدمها منسق الأحساء في اليونسكو المهندس أحمد المطر والذي اكد على اهمية التكاملية وتظافر الجهود لتحقيق أهداف شبكة المدن المبدعة على المستوى المحلي والعالمي ، و الارتقاء إلى مستوى الإبداع العالمي في مجال الحرف والفنون ، اضافةً الى تحقيق أوسع نطاق من المشاركة الشعبية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والارتقاء بالأحساء لتكون أكثر إنسانية وشمولية وأمان واستدامة وتحقيق الرغبة الحقيقية لذلك عبر تعاون الفريق التنفيذي خلال أعماله القادمة .

وخلال الاجتماع أكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم على الأهمية الكامنة لتعميق الدور المجتمعي في تقديم الخدمات للحرفيين وإشراكهم في مختلف المناسبات والمهرجانات والفعاليات نظير ما تمتلكه الاحساء من المقومات الإبداعية ما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم ، مشيداً بالدعم الدائم والمتابعة المستمرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ، و صاحب السمو الأمير بدر بن جلوي محافظ الاحساء لعضوية الأحساء في شبكة المدن المبدعة ، وكذلك المتابعة الكريمة والدائمة لأمير التراث صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، في ظل الاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله – .