 ولي العهد يستعرض مع مسئولي وزارة الدفاع البريطانية مجالات التعاون العسكري وسبل تطويره | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الطيران المدني”: صلاحية رخص منسوبي الطيران السعوديين مدى الحياة “ملحقيتنا بأمريكا” تدعو الطلاب لمقاطعة منطقة فينتورا وأخذ الحيطة والحذر شاهد.. بكاء واستغاثة أم اختفى أبناؤها الخمسة في بحر تبوك لهذا السبب المخيف .. احذروا أغطية الأسرة ! الجيش اليمني يحرر مناطق شمال المخا بتعز وسط البلاد قرار نقل السفارة الأمريكية الرئيس اليمني يشدد على ضرورة مواصلة العمليات العسكرية لتحرير باقي المدن من المليشيات ولي العهد يستعرض مع مسئولي وزارة الدفاع البريطانية مجالات التعاون العسكري وسبل تطويره وفاة ثلاثة مقيمين وإصابة أخر بنجران إثر إختناقهم بفحم التدفئة الاستثمار و الخدمات عنوان المجلس البلدي الثاني مع المواطنين بدومة الجندل سلطان بن سلمان: دعم المملكة للقضية الفلسطينية ثابت.. وخادم الحرمين أكد ذلك للرئيس الأمريكي محمد بن زايد يعزى أحمد على عبد الله صالح بمقر إقامته فى أبو ظبى

ولي العهد يستعرض مع مسئولي وزارة الدفاع البريطانية مجالات التعاون العسكري وسبل تطويره

ولي العهد يستعرض مع مسئولي وزارة الدفاع البريطانية مجالات التعاون العسكري وسبل تطويره
المناطق - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم كلا من كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية “السابق” الفريق توم بيكت ، و “الحالي” الفريق جون لوليمير .
وفي بداية اللقاء رحب سمو ولي العهد بالفريق جون لوليمير بمناسبة توليه منصبه الجديد متمنيا له التوفيق، كما عبر سموه عن الشكر للفريق توم بيكت على جهوده في تطوير العلاقات الدفاعية بين البلدين أثناء فتره عمله .
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون العسكري بين البلدين ، والسبل الكفيلة بمواصلة تطويره .
حضر اللقاء معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>