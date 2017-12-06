 زراعة تبوك تنظم ندوة عن ” التقليم الشتوي للفاكهة “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الباحة يعلن منح صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز لجائزة الإبداع والتفوق في دورتها السادسة مدير جامعة الأمير سطام يزور الطالبات المصابات في الحادث الذي وقع بالخرج الفيصل يستقبل القنصل العام الفرنسي باتريك نيكولوزو بجدة تفاعلاً مع مقطع مصور.. عمل الرياض ينهي معاناة ثلاثة عمال وضعوا في سكن غير لائق أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء نادي ضباء الرياضي بمناسبة صعوده للدرجة الأولى بكرة السلة شرطة محافظة تيماء تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل خمسة من قادة حزب الرئيس اليمني السابق يسارعون لمبايعة الحوثي أمير عسير يدشن مشاريع تطويرية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة اللحظات الأخيرة في حياة صالح .. رواية جديدة عن نهايته زراعة تبوك تنظم ندوة عن ” التقليم الشتوي للفاكهة “ القَطْ عسيري يدخل منظمة التراث العالمي في اليونسكو أمير الباحة يلتقي وكلاء وزارة الزراعة ومسؤولي الزراعة بالمنطقة

زراعة تبوك تنظم ندوة عن ” التقليم الشتوي للفاكهة “

زراعة تبوك تنظم ندوة عن ” التقليم الشتوي للفاكهة “
المناطق _ تبوك
نظمت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك أمس ندوة بعنوان “التقليم الشتوي للفاكهة”، بحضور مدير عام الإدارة بالمنطقة الدكتور العربي بن مهيدي العميم ، وذلك بقاعة المحاضرات بشركة تبوك الزراعية.
واستعرض المهندس رمضان إسماعيل في بداية الندوة التعريف بعملية التقليم الشتوي التي تعمل على تنظيم العلاقة بين قوة نمو الشجرة وقوة نمو الأفرع وكمية وجودة المحصول ، مؤكداً أن التقليم الشتوي يساعد في إطالة عمر الشجرة والحصول على أكبر كمية من الإنتاج وجودة ونوعية المحصول إضافة إلى إسهام التقليم في عمليات المكافحة ونضج الصنف.
وأشار إلى أن عملية التقليم الشتوي تتم بعد تساقط الأوراق في الشتاء ووصول الصنف المراد تقليمه إلى عدد معين من ساعات البرودة المناسبة التي تبدأ من نهاية شهر أكتوبر وحتى مارس ، لافتاً إلى أن المقصود بساعات البرودة هي عدد الساعات التي تحتاجها البراعم حتى تتفتح وتكسر طور السكون وهي أقل من سبع درجات مئوية.
وتناولت الندوة ما يجب مراعاته أثناء القيام بعملية تقليم أشجار الفاكهة من حيث توزيع الأفرع على محيط الشجرة حتى يتخللها الضوء والهواء مما يساعد في نضج الثمار مع إزالة الأفرع العمودية والضعيفة.
بعد ذلك تم الانتقال إلى حقل الفاكهة وشاهد الحضور تطبيقا عملي على كيفية التقليم الشتوي واختيار أفرع الأشجار المراد ازالتها للحصول على إنتاج جيد ، مع الإجابة على استفسارات المزارعين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>