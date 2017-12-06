زراعة تبوك تنظم ندوة عن ” التقليم الشتوي للفاكهة “

نظمت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك أمس ندوة بعنوان “التقليم الشتوي للفاكهة”، بحضور مدير عام الإدارة بالمنطقة الدكتور العربي بن مهيدي العميم ، وذلك بقاعة المحاضرات بشركة تبوك الزراعية.

واستعرض المهندس رمضان إسماعيل في بداية الندوة التعريف بعملية التقليم الشتوي التي تعمل على تنظيم العلاقة بين قوة نمو الشجرة وقوة نمو الأفرع وكمية وجودة المحصول ، مؤكداً أن التقليم الشتوي يساعد في إطالة عمر الشجرة والحصول على أكبر كمية من الإنتاج وجودة ونوعية المحصول إضافة إلى إسهام التقليم في عمليات المكافحة ونضج الصنف.

وأشار إلى أن عملية التقليم الشتوي تتم بعد تساقط الأوراق في الشتاء ووصول الصنف المراد تقليمه إلى عدد معين من ساعات البرودة المناسبة التي تبدأ من نهاية شهر أكتوبر وحتى مارس ، لافتاً إلى أن المقصود بساعات البرودة هي عدد الساعات التي تحتاجها البراعم حتى تتفتح وتكسر طور السكون وهي أقل من سبع درجات مئوية.

وتناولت الندوة ما يجب مراعاته أثناء القيام بعملية تقليم أشجار الفاكهة من حيث توزيع الأفرع على محيط الشجرة حتى يتخللها الضوء والهواء مما يساعد في نضج الثمار مع إزالة الأفرع العمودية والضعيفة.

بعد ذلك تم الانتقال إلى حقل الفاكهة وشاهد الحضور تطبيقا عملي على كيفية التقليم الشتوي واختيار أفرع الأشجار المراد ازالتها للحصول على إنتاج جيد ، مع الإجابة على استفسارات المزارعين .