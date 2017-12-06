 أمير عسير يدشن مشاريع تطويرية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يدشن مشاريع تطويرية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة

أمير عسير يدشن مشاريع تطويرية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة
المناطق _ عسير

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن الدولة تعتز وتفتخر برعايتها لحفظة كتاب الله الكريم وخدمته ، وتتشرف بأن يكون كتاب الله دستورها الذي تستمد منه أحكامها ، وتأخذ الحدود منه لتقيم الشرع ، وستبقى على هذا النهج الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيس الملك الموحد لهذه الأرض المباركة , منوها بالدور الرائد التي تقدمه جمعية تحفيظ القران الكريم بمنطقة عسير  في تعليم كتاب الله وحفظه وتجويده وتفسيره .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير الشيخ يحيى بن سليمان بن فايع وعدد من منسوبي الجمعية .

 ودشن سمو الأمير فيصل بن خالد  خلال اللقاء عدد من المشاريع التطويرية للجمعية والتي تأتي في مقدمتها الوقف القرآني والبرنامج  التطويري لدبلومات معهد أبها لإعداد معلمات القران الكريم , والبرنامج الإلكتروني  (منظومة الإدارة الحديثة) , بالإضافة إلى موقع الجمعية على شبكة الإنترنت , كما دشن سموه  6 مجمعات قرآنية , واعتمد جائزة لمسابقة قرآنية على مستوى منطقة عسير باسمه, وعلى نفقته الخاصة .

من جهته قدم مدير وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير، نظير دعمه واهتمامه بكتاب الله الكريم, كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة 

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