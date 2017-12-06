أمير عسير يدشن مشاريع تطويرية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن الدولة تعتز وتفتخر برعايتها لحفظة كتاب الله الكريم وخدمته ، وتتشرف بأن يكون كتاب الله دستورها الذي تستمد منه أحكامها ، وتأخذ الحدود منه لتقيم الشرع ، وستبقى على هذا النهج الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيس الملك الموحد لهذه الأرض المباركة , منوها بالدور الرائد التي تقدمه جمعية تحفيظ القران الكريم بمنطقة عسير في تعليم كتاب الله وحفظه وتجويده وتفسيره .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير الشيخ يحيى بن سليمان بن فايع وعدد من منسوبي الجمعية .

ودشن سمو الأمير فيصل بن خالد خلال اللقاء عدد من المشاريع التطويرية للجمعية والتي تأتي في مقدمتها الوقف القرآني والبرنامج التطويري لدبلومات معهد أبها لإعداد معلمات القران الكريم , والبرنامج الإلكتروني (منظومة الإدارة الحديثة) , بالإضافة إلى موقع الجمعية على شبكة الإنترنت , كما دشن سموه 6 مجمعات قرآنية , واعتمد جائزة لمسابقة قرآنية على مستوى منطقة عسير باسمه, وعلى نفقته الخاصة .

من جهته قدم مدير وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير، نظير دعمه واهتمامه بكتاب الله الكريم, كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة