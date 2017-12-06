خمسة من قادة حزب الرئيس اليمني السابق يسارعون لمبايعة الحوثي

كشفت الساعات التي تلت إعلان مقتل صالح، عبارات تمجيد وبرقيات تهاني وبيانات تأييد لقتلته من عدد من أهم قادة حزب المؤتمر الشعبي فيما يشبه المبايعة من هؤلاء لزعيم الجماعة الحوثية.

وفي مقدمة المهنئين قيادات حزبية اختارت الانضمام إلى ركب ميليشيا الحوثي وتهنئتها بما تصفه “الانتصار” على صالح، “أحمد علي محسن الأحول”، “حمود عباد”، “عبده الجندي”، ” فيصل جعمان”، “عبد العزيز صالح بن حبتور”.

وأعلنوا الخمسة والولاء للحوثيين، مؤكدين على أهمية الشراكة مع من وصفهم بشرفاء المؤتمر الشعبي والمكونات السياسية.