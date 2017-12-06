 خمسة من قادة حزب الرئيس اليمني السابق يسارعون لمبايعة الحوثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الباحة يعلن منح صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز لجائزة الإبداع والتفوق في دورتها السادسة مدير جامعة الأمير سطام يزور الطالبات المصابات في الحادث الذي وقع بالخرج الفيصل يستقبل القنصل العام الفرنسي باتريك نيكولوزو بجدة تفاعلاً مع مقطع مصور.. عمل الرياض ينهي معاناة ثلاثة عمال وضعوا في سكن غير لائق أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء نادي ضباء الرياضي بمناسبة صعوده للدرجة الأولى بكرة السلة شرطة محافظة تيماء تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل خمسة من قادة حزب الرئيس اليمني السابق يسارعون لمبايعة الحوثي أمير عسير يدشن مشاريع تطويرية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة اللحظات الأخيرة في حياة صالح .. رواية جديدة عن نهايته زراعة تبوك تنظم ندوة عن ” التقليم الشتوي للفاكهة “ القَطْ عسيري يدخل منظمة التراث العالمي في اليونسكو أمير الباحة يلتقي وكلاء وزارة الزراعة ومسؤولي الزراعة بالمنطقة

خمسة من قادة حزب الرئيس اليمني السابق يسارعون لمبايعة الحوثي

خمسة من قادة حزب الرئيس اليمني السابق يسارعون لمبايعة الحوثي
المناطق _ الرياض

كشفت الساعات التي تلت إعلان مقتل صالح، عبارات تمجيد وبرقيات تهاني وبيانات تأييد لقتلته من عدد من أهم قادة حزب المؤتمر الشعبي فيما يشبه المبايعة من هؤلاء لزعيم الجماعة الحوثية.
وفي مقدمة المهنئين قيادات حزبية اختارت الانضمام إلى ركب ميليشيا الحوثي وتهنئتها بما تصفه “الانتصار” على صالح، “أحمد علي محسن الأحول”، “حمود عباد”، “عبده الجندي”، ” فيصل جعمان”، “عبد العزيز صالح بن حبتور”.
وأعلنوا الخمسة والولاء للحوثيين، مؤكدين على أهمية الشراكة مع من وصفهم بشرفاء المؤتمر الشعبي والمكونات السياسية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>