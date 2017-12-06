 شرطة محافظة تيماء تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شرطة محافظة تيماء تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل

شرطة محافظة تيماء تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل
المناطق _ تبوك
تواصل شرطة محافظة تيماء في منطقة تبوك حملتها ” وطن بلا مخالف ” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة، مستهدفة المراكز التابعة للمحافظة ومنطقة المزارع، نتج عنها ضبط عدد من العمالة المخالفة لنظام العمل.
ودعت شرطة المحافظة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، والمتمثلة في عدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم تجنباً للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة العقوبات المقررة لتلك المخالفات والتجاوزات التي سوف تطبق على جميع الأطراف دون استثناء وبكل حزم.
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