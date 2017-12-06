 أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء نادي ضباء الرياضي بمناسبة صعوده للدرجة الأولى بكرة السلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء نادي ضباء الرياضي بمناسبة صعوده للدرجة الأولى بكرة السلة

أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء نادي ضباء الرياضي بمناسبة صعوده للدرجة الأولى بكرة السلة
المناطق _ تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة نادي ضباء الرياضي محمد القناص وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والإداري بمناسبة صعود النادي إلى مصاف أندية الدرجة الاولى في كرة السلة بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك عبدالله المبارك. ورحب سموه بالجميع وبارك لهم صعود النادي في كرة السلة الى مصاف اندية الدرجة الاولى وقال سمو أمير المنطقة انا سعدت بهذا الانجاز الذي اتمنى ان يكون في مختلف الأنشطة الرياضية بالنادي واكد سموه ان المهم ليس الحصول على الجوائز والوصول إلى هذه المراكز بل المهم هو استقطاب الشباب والشابات إلى النادي لما فيه مصلحتهم ومصلحة وطنهم . منوها سمو أمير المنطقة بما يحظى به الشباب والشابات من رعاية واهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد ومتابعة من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة لكافة أندية المنطقة . وقال سموه مخاطبا اللاعبين انه يجب ان يكون الطموح هو تمثيل بلادنا في المحافل الدولية وان هذا هو طموح كل شاب وشابة سعودية قادرين على تحدي الصعاب بعد ذلك تسلم سمو امير المنطقة تقرير عن انجازات النادي قدمه رئيس النادي ثم قدم لسموه هدية تذكارية والتقطت الصورة التذكارية لسموه مع الجميع . واعرب القناص عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على دعم ومتابعة سموه لإنجازات النادي.

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