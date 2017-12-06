تفاعلاً مع مقطع مصور.. عمل الرياض ينهي معاناة ثلاثة عمال وضعوا في سكن غير لائق

تفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مع مقطع الفيديو والتغريدات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي كشفت عن معاناة عمال يسكنون في سكن غير لائق لا تتوفر فيه وسائل الحماية من البرد.

وباشرت فرق التفتيش من مكتب عمل الرياض الحالات ووقفت على مواقع الأحداث بالملز وحي العقيق وظهرة لبن واتضح أن العمال مكلفين بحراسة معدات على مواقع صيانة الطرق حيث تم استدعاء وكلاء المنشآت واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الشركات بالإضافة إلى أخذ التعهدات عليهم بعدم تكرار المخالفة وتأمين سكن للعمال.

وأكد الأستاذ أحمد المطوع مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لقطاع العمل على ضرورة تقيد المنشآت بأنظمة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتوفير السكن المناسب للعاملين لديها الذي يوفر المتطلبات الإنسانية والمعيشية الملائمة لهم لكي يتمكنوا من أداء مهامهم المطلوبة، مشددا على انه لا تهاون اطلاقا أمام ما يتم اكتشافه من ملاحظات.