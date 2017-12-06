 الفيصل يستقبل القنصل العام الفرنسي باتريك نيكولوزو بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الفيصل يستقبل القنصل العام الفرنسي باتريك نيكولوزو بجدة

الفيصل يستقبل القنصل العام الفرنسي باتريك نيكولوزو بجدة
المناطق _ جدة

‎استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم القنصل العام الفرنسي باتريك نيكولوزو الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله قنصلاً لبلاده لدى المملكة.
‎وقدم الأمير خالد الفيصل شكره للقنصل على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا.

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