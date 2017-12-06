 مدير جامعة الأمير سطام يزور الطالبات المصابات في الحادث الذي وقع بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مدير جامعة الأمير سطام يزور الطالبات المصابات في الحادث الذي وقع بالخرج

مدير جامعة الأمير سطام يزور الطالبات المصابات في الحادث الذي وقع بالخرج
المناطق _ الخرج
قام معالي مدير جامعةالأمير سطام بن عبد العزيز الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد يرافقه وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الخضيري وعدد من قيادات الجامعة صباح اليوم الأربعاء بزيارة لمستشفى الملك خالد بالخرج بغرض الاطمئنان على صحة طالبات الجامعةواللاتي تعرضن لحادث مروري أول أمس .
وقد التقى معالي مدير الجامعة – في بداية زيارته- بمديرمستشفى الملك خالد بالخرج الإخصائي فهد المخمور، والطبيب المتابع لحالة الطالبات المصابات والذي قدّم تقريرًا مفصلاً عن حالة كل طالبة.
بعدها التقى معاليه بأولياء أمور الطالبات وهنأهم على سلامتهن، مقدمًا في الوقت نفسه خالص العزاء وصادق المواساة لذوي المتوفين الذين وافتهم المنية في الحادث المروري .
وأكد معاليه أن الجامعة بكامل إمكانياتها الطبية المتمثلة في المستشفى الجامعي والكليات الصحية هي في خدمة بناتنا الطالبات، كما وجه الحامد رسالة اطمئنان إلى بناته الطالبات حول مستقبلهن الدراسي مؤكدا أن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية ستعمل على تذليل جميع العقبات التي قد تواجه بناتنا الطالبات في العملية الأكاديمية.
وفي الختام قدّم مدير الجامعة شكره باسمه وباسم جميع منسوبي الجامعة لمستشفى الملك خالد ومستشفى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية على الاهتمام الذي يتلقاه الطالبات المصابات ورعايتهن.

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