أمير الباحة يعلن منح صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز لجائزة الإبداع والتفوق في دورتها السادسة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة رئيس جائزة الباحة للإبداع والتفوق أن مجلس الجائزة برئاسة سموه قرر منح صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز الجائزة في دورتها السادسة تقديرا لجهود سموه المباركة في تطوير مسيرة التنمية الوطنية ودوره في تعزيز ثقافة التفوق والإبداع بين أبناء وبنات المنطقة ومؤسساتها. مشيراً سموه على أن ضيف حفل الجائزة الذي سيقام الأسبوع القادم بإذن الله هو صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز. وسيتم تكريم 105 فائزا وفائزة بالجائزة في دورتيها الرابعة والخامسة. حيث فاز بالجائزة في دورتها الخامسة 52 فائزا في فروعها المختلفة التي شملت القرآن الكريم والسنة النبوية والتفوق الدراسي والابتكارات العلمية والإبداعات الأدبية والفنية وحماية البيئة والأداء المتميز.مؤكدا سموه أن هذه الجائزة تعد رافدا لدعم مسارات التنمية المباركة بما تسهم به في الارتقاء بالفكر الإداري وتحسين الممارسات ودعم مسيرة التفوق والإبداع . لافتا سموه إلى أن الجائزةشملت جوانب متعددة من النشاطات البشرية التي تقوم على استثمار قدرات أبناء وبنات الباحة في رفع الكفاءة والإنتاجية لخدمة هذا الوطن الغالي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم ، بحضور أمين عام الجائزة ورؤساء فروعها . معلنا سموه في الوقت نفسه أسماء الفائزين والفائزات بالجائزة في دورتها الخامسة في فروعها المختلفة. ومقدما شكره لأمين عام الجائزة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش ورؤساء وأعضاء اللجان مهنئا سموه الفائزين والفائزات بالجائزة وهم:

الفائزون بجائزة الباحة للإبداع والتفوق

الدورة الخامسة 1437هـ

فرع القرآن الكريم والسنة النبوية

القرآن الكريم (رجال)

الاسم

الجهة المرشحة

المركز

جابر محمد أبو سعيد محمد

مكتب التعليم ببلجرشي

الأول

فايز علي سعدي الزهراني

مكتب التعليم بالمندق

الثاني

القرآن الكريم (نساء)

الاسم

الجهة المرشحة

المركز

منى بنت هادي عبد الله المراني

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة

الأول

السنة النبوية (رجال)

الاسم

الجهة المرشحة

المركز

عبد الرحمن بن محمد جميل علامو

مكتب التعليم ببلجرشي

الأول

السنة النبوية (نساء)

الاسم

الجهة المرشحة

المركز

هبة بنت محمد جميل

مكتب التعليم للبنات ببلجرشي

الأول

سهيلة بنت عادل محمود عبد العزيز

مكتب التعليم للبنات بالمندق

الثاني

فرع التفوق الدراسي:

طلاب التعليم العام

1 – المرحلة المتوسطة التعليم العام

اسم الطالب

المرحلة الدراسية

المدرسة

الإدارة

النسبة

عبد العزيز عوض عبد الله آل مغرم

المرحلة المتوسطة (عام)

متوسطة التوفيق بالظفير

الباحه

100

2 – المرحلة المتوسطة تحفيظ القران الكريم

اسم الطالب

المرحلة الدراسية

المدرسة

يحيى فهد يحيى الزهراني

المرحلة المتوسطة (تحفيظ)

متوسطة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن بالمخواة

3 – المرحلة الثانوية التعليم العام

اسم الطالب

المرحلة الدراسية

المدرسة

عبد الكريم علي حوان السهيمي

المرحلة الثانوية (علوم شرعية)

ثانوية أحمد بن حنبل

محمد علي مبارك الغامدي

المرحلة الثانوية (علوم طبيعية)

دار الفيصل الأهلية

عبد المحسن سفر سليم العتيبي

المرحلة الثانوية (نظام مقررات /إنساني)

ثانوية الأطاولة

أحمد محمد أحمد الرقابي

المرحلة الثانوية (نظام مقررات / طبيعي)

ثانوية آل موسى

بسام سعيد علي الخاطر

المرحلة الثانوية (علوم إدارية )

ثانوية بني سالم

4 – المرحلة الثانوية تحفيظ القران الكريم

اسم الطالب

المرحلة الدراسية

المدرسة

أحمد عبد الله أحمد جمعان الغامدي

المرحلة الثانوية (تحفيظ)

ثانوية أبي بن كعب لتحفيظ القرآن بالمخواة

بالمخواة

5 – التربية الخاصة / عوق سمعي

اسم الطالب

المرحلة الدراسية

المدرسة

علي محمد علي العمري الزهراني

المتوسطة عوق سمعي

متوسطة الإمام محمد بن سعود

6 – التربية الخاصة / عوق بصري

م

اسم الطالب

المرحلة الدراسية

المدرسة

1

وليد محمد محسن

المرحلة الثانوية (عوق بصري)

ثانوية بالشهم

طالبات التعليم العام (بنات)

1 – طالبات المرحلة المتوسطة التعليم العام

اسم الطالبة

المرحلة الدراسية

المدرسة

مشاعل ماجد عبد الوهاب الزهراني

المرحلة المتوسطة (عام)

متوسطة خولة بنت الحكيم ببيدة

2 – طالبات المرحلة المتوسطة (تحفيظ القران الكريم )

اسم الطالبة

المرحلة الدراسية

المدرسة

ريما عبد الله عائض الزهراني

المرحلة المتوسطة (تحفيظ)

متوسطة سهلة بنت عاصم

3 – طالبات المرحلة الثانوية التعليم العام

اسم الطالبة

المرحلة الدراسية

المدرسة

يارا أسامة حسين سيد سليمان

المرحلة الثانوية (علمي)

ثانوية فاطمة أم البهاء

مها مصلح محمد العمري

المرحلة الثانوية (أدبي )

الثانوية الثانية بالمخواة

وريف محمد سعيد الزهراني

المرحلة الثانوية (نظام مقررات طبيعي )

ثانوية فاطمة الزهراء بالباحة

رزان جمعان غرم الله الغامدي

المرحلة الثانوية (نظام مقررات إنساني)

ثانوية فاطمة الزهراء بالباحة

4 – المرحلة الثانوية تحفيظ القران الكريم

اسم الطالبة

المرحلة الدراسية

المدرسة

منال أحمد عبد الله الزهراني

المرحلة الثانوية (تحفيظ القرآن الكريم)

ثانوي أروى بنت كريز بالنصباء

طلاب المعاهد العلمية :

اسم الطالب

المرحلة الدراسية

الجهة التعليمية

فيصل عبد الله بريعص الغامدي

المرحلة المتوسطة معاهد علمية

المعهد العلمي بالعقيق

علي سعيد علي آل سالم

المرحلة الثانوية معاهد علمية

المعهد العلمي ببلجرشي

طلاب التدريب التقني والمهني :

اسم الطالب

التخصص

الجهة التعليمية

طلال جار الله علي الزهراني

التقنية الإدارية والمحاسبة

الكلية التقنية بالمخواة

عبد الله عبد الخالق سعيد الغامدي

الحاسب الآلي

المعهد الصناعي الثانوي بالباحة

فاطمة جمعان أحمد الزهراني

تجميل

الكلية التقنية للبنات بالباحة

التعليم العالي (مرحلة البكالوريوس بنين)

اسم الطالب

المجال

الكلية

أسامة عبد الله حسن الزهراني

التخصصات النظرية

كلية العلوم والآداب بالمندق

أحمد عبد الله بنيان الغامدي

التخصصات العلمية

كلية العلوم التطبيقية