الرويلي يتفقد مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف

‏‫تفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن زايد الرويلي اليوم عددًا من مشاريع الوزارة طور الإنشاء بالمنطقة ، التي شملت مباني الضمان الاجتماعي ، ودار الرعاية الاجتماعية ومكتب العمل ومبنى فرع الوزارة .

واطلع الرويلي على مراحل سير العمل بالمشاريع ، مستمعًا إلى شرح من قبل المهندسين المشرفين على أعمال المشاريع حيث تم مناقشتهم واستعراض أبرز المعوقات والصعوبات والعمل على تجاوزها بما يحقق التنفيذ الأمثل لها ،مطالباً اياهم بتقارير عاجلة ومفصلة عن المشاريع.