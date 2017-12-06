 الرويلي يتفقد مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الرويلي يتفقد مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف

الرويلي يتفقد مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف
المناطق _ الجوف
‏‫تفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن زايد الرويلي اليوم عددًا من مشاريع الوزارة طور الإنشاء بالمنطقة ، التي شملت مباني الضمان الاجتماعي ، ودار الرعاية الاجتماعية ومكتب العمل ومبنى فرع الوزارة .
واطلع الرويلي على مراحل سير العمل بالمشاريع ، مستمعًا إلى شرح من قبل المهندسين المشرفين على أعمال المشاريع حيث تم مناقشتهم واستعراض أبرز المعوقات والصعوبات والعمل على تجاوزها بما يحقق التنفيذ الأمثل لها ،مطالباً اياهم بتقارير عاجلة ومفصلة عن المشاريع.
ودعا الرويلي مشرفي المشاريع إلى بذل مزيداً من الجهود حتى تكتمل في أسرع وقت ، ويتم الاستفادة منها فيما يخدم المنطقة وأبناءها.

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