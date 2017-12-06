 حملة “وطن بلا مخالف” تضبط نحو 16 ألف مخالف في كافة مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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حملة “وطن بلا مخالف” تضبط نحو 16 ألف مخالف في كافة مناطق المملكة

حملة “وطن بلا مخالف” تضبط نحو 16 ألف مخالف في كافة مناطق المملكة
المناطق - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الثلاثاء 17 / 3 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية: –

أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة ( 159407 ) مخالفين، منهم ( 89651 ) مخالفاً لنظام الإقامة، و ( 45063 ) مخالفاً لنظام العمل، و ( 24693 ) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة ( 1838 ) شخصاً، ( 78 % ) منهم يمنيو الجنسية، و ( 21 % ) إثيوبيو الجنسية، و ( 1 % ) جنسيات أخرى ، تم ترحيل ( 1585 ) منهم، كما تم ضبط ( 36 ) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم ( 426 ) شخصاً.

رابعاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم ايقافهم لثبوت تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة ( 71 ) مواطناً، تم إيقاع العقوبات النظامية الفورية بحق ( 49 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ( 22 ) سعودياً.

خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 15092 ) وافداً مخالفاً، منهم ( 13250 ) رجلاً، و ( 1842 ) امرأة.

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق ( 18108 ) مخالفين، وإحالة ( 19931 ) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 20861 ) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 27388 ) مخالفاً.

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