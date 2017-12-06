هيئة الهلال الأحمر بتبوك تحتفي باليوم العالمي للتطوع

احتفت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك أمس باليوم العالمي للتطوع وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أن الهيئة حرصت بمناسبة اليوم العالمي للتطوع على خلق أجواء مناسبة للمتطوعين بهدف توفير بيئة تطوعية جاذبه توافقاً مع رؤية المملكة 2030 وإنفاذاً لتوجيهات معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم في إستقطاب المتطوعين.

وأشار إلى أن فعاليات الاحتفال بدأت بمسيره لمتطوعي الدراجات النارية والدراجات الهوائية وبقية متطوعي ومتطوعات الهيئة بالمنطقة وممارسة رياضة المشي يتقدمهم مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة حسين بن غالب البلوي.

وأضاف العنزي أن الهيئة اعتمدت على متطوعيها في هذا الإحتفال بجميع جوانبه من تنظيم وتجهيز واختيار أفكار وتطبيقها، وذلك بهدف منحهم الثقة بالتنفيذ من خلال أركان متعددة بحسب تخصصاتهم وتسليط الضوء على تجاربهم في العمل التطوعي بالهيئة وحث الزوار على التسجيل في التطوع والدورات التدريبية بالإضافة إلى شرح لكيفية التعامل مع الحالات الإسعافيه الشائعة والإجابة على استفسارات الزوار وذلك بإشراف مباشر من مسؤولين التطوع بالمنطقة والهيئة .