استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، النائب عن حزب العمال البريطاني ورئيس لجنة الصداقة اليمنية – البريطانية كيث فاز.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل.
وزير الخارجية يستقبل النائب عن حزب العمال البريطاني رئيس لجنة الصداقة اليمنية البريطانية
استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، النائب عن حزب العمال البريطاني ورئيس لجنة الصداقة اليمنية – البريطانية كيث فاز.
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