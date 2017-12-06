 وزير الخارجية يستقبل النائب عن حزب العمال البريطاني رئيس لجنة الصداقة اليمنية البريطانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يستقبل النائب عن حزب العمال البريطاني رئيس لجنة الصداقة اليمنية البريطانية

وزير الخارجية يستقبل النائب عن حزب العمال البريطاني رئيس لجنة الصداقة اليمنية البريطانية
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، النائب عن حزب العمال البريطاني ورئيس لجنة الصداقة اليمنية – البريطانية كيث فاز.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل.

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