 المملكة تفوز بالجائزة الأولى للأفلام التوعوية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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المملكة تفوز بالجائزة الأولى للأفلام التوعوية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب

المملكة تفوز بالجائزة الأولى للأفلام التوعوية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب
المناطق - واس

فازت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية ( الأمن العام ) بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على هامش أعمال المؤتمر الـ 41 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي عقد اليوم بمقر الأمانة في العاصمة التونسية .
وتسلم الجائزة من معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان , رئيس وفد المملكة للمؤتمر نائب مدير الأمن العام اللواء غرم الله بن محمد الزهراني .

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