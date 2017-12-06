 الدفاع المدني يكرم “فريق غوث” في اليوم العالمي للتطوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني يكرم “فريق غوث” في اليوم العالمي للتطوع

الدفاع المدني يكرم “فريق غوث” في اليوم العالمي للتطوع
المناطق - محمد الغبيشي
شارك “فريق غوث” للبحث والإنقاذ بمنطقة عسير في الاحتفال الذي أقامته مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير صباح أمس الثلاثاء بمقر مركز تدريب الدفاع المدني بالمنطقة بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع .
وقد شارك الفريق بعدد (30) فرداً مجهزين بشكل كامل وبعدد (7) سيارات مجهزة للبحث والانتشال وعدد (3) آليات للبحث الخفيف و( 2) قوارب وورشة متنقلة إضافة إلى معدات غوص وإسعافات أولية .
وتأتي هذه المشاركة من الفريق بهدف غرس روح حب التطوع في نفوس أبناء الوطن وتنمية قدرات المجتمع وتعزيز الثقة في الشباب على مساعدة نفسه بالجهود الذاتية التي يمارسها حيث أن التطوع يعد صورة من صور المشاركة المجتمعية والتعاون الفاعل من قبل المواطنين في حل قضايا مجتمعهم كونه يدعم ويساند الجهود الحكومية، والأهلية المقدمة للمجتمع ويشكل مشاركة ايجابية من الجمهور في تعزيز اللحمة الوطنية وتأصيلا للمسؤولية الاجتماعية بمفهومها الشامل .
وفي نهاية الحفل تم تكريم أعضاء الفريق على مشاركتهم وشكراً لهم على ما يقدمونه لهذا الوطن من جهد جبار وعمل مميز وقام باستلام التكريم نيابة عن الفريق قائد الفريق بالمنطقة الجنوبية الكابتن وليد اليحيا .
الجدير بالذكر بان “فريق غوث” هو أول فريق بحث وإنقاذ تطوعي يحترف هذا المجال بأفضل الطاقات البشرية والمادية ويحمل اعتمادات دولية ومحلية ويقوم بمساعدة الدفاع المدني في كثير من الحالات الطارئة كما يقوم بالبحث عن المفقودين .

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