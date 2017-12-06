 نزاهة تنظم المنتدى السادس بعنوان النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نزاهة تنظم المنتدى السادس بعنوان النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية إنطلاق مؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي بدورته السادسة الدفاع المدني يكرم “فريق غوث” في اليوم العالمي للتطوع المملكة تفوز بالجائزة الأولى للأفلام التوعوية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وزير الخارجية يستقبل النائب عن حزب العمال البريطاني رئيس لجنة الصداقة اليمنية البريطانية هيئة الهلال الأحمر بتبوك تحتفي باليوم العالمي للتطوع حملة “وطن بلا مخالف” تضبط نحو 16 ألف مخالف في كافة مناطق المملكة خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي وأصحاب الفضيلة وجمعا من المواطنين الرويلي يتفقد مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف اجتمع بالقيادات الأمنية بالمنطقة.. أمير الحدودالشمالية يوجه مدني المنطقة بأطلاق برنامج “جاهز” للسلامة من المخاطر بمتابعة مباشرة من أمير تبوك : عمليات البحث مستمرة عن مفقودي بحر ضباء ملتقى ألوان ينطلق في الرياض الثلاثاء القادم

نزاهة تنظم المنتدى السادس بعنوان النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية

نزاهة تنظم المنتدى السادس بعنوان النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية
المناطق _ وليد الحمود

تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) يوم الأحد القادم 22/3/1439هـ ، المنتدى السادس لها بعنوان ، النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الرياض ، وسيشارك بالمنتدى نخبة من ذوي الاختصاص من أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ، ويناقش المنتدى محاور تتعلق بقواعد السلوك الوظيفي لأعضاء الجهاز العدلي ، ودور قواعد السلوك الوظيفي في الحد من تعارض المصالح ، ويأتي هذا المنتدى انطلاقاً من مشاركة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد2017م ، تحت شعار (متحدون على مكافحة الفساد) إضافةً إلى سعي الهيئة لتفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية ، من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمــرات الإقليمية والدولية ، لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>