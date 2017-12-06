نزاهة تنظم المنتدى السادس بعنوان النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية

تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) يوم الأحد القادم 22/3/1439هـ ، المنتدى السادس لها بعنوان ، النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الرياض ، وسيشارك بالمنتدى نخبة من ذوي الاختصاص من أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ، ويناقش المنتدى محاور تتعلق بقواعد السلوك الوظيفي لأعضاء الجهاز العدلي ، ودور قواعد السلوك الوظيفي في الحد من تعارض المصالح ، ويأتي هذا المنتدى انطلاقاً من مشاركة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد2017م ، تحت شعار (متحدون على مكافحة الفساد) إضافةً إلى سعي الهيئة لتفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية ، من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمــرات الإقليمية والدولية ، لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.