مدير “تعليم الجوف” يكرم الفائزين بمسابقة يوم المعلم

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم الفائزين في المسابقة التي نظمتها الإدارة لاختيار أفضل تغريدة بمناسبة يوم المعلم العالمي.

وعبر السالم عن شكره وتقديره لكل المعلمين والمعلمات، “المدركين لعظم دورهم التربوي والتعليمي، الذين لا تفتر لهم همه ولا يجف لهم حبر، في سبيل إنارة العقول وزيادة التحصيل المعرفي للطلاب”.

من جانبه، قال مدير إدارة الإعلام التربوي الأستاذ عبدالعزيز بن سعود النبط أن المسابقة نظمتها الإدارة ضمن احتفال الإدارة بمناسبة يوم المعلم العالمي، وقال إن الإدارة طرحت المسابقة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الوسم الخاص بالمسابقة #يوم_المعلم_بالجوف.

وقال إن اللجنة الخاصة بالاحتفاء بيوم المعلم برئاسة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن احمد الزيدان وعضوية عدد من الإدارات المعنية، أقرت فوز ثلاث تغريدات بالمسابقة، وهي: تغريدة “المعلم: هو للحياة حياة” للمعلم في مدرسة الرحمانية الابتدائية بسكاكا الأستاذ ‏رفيق بن عبدالرازق هيلم، وتغريدة “لكل من حملت عبارة معلمة،هنيئاً لك هذا الوسام، ‏فلم أندم على شيئاً مثل تركي لمسمى ‏معلمة، ‏لأكون قائدة، ‏هنيئاً لك فانت تتربعين على كنز” لقائدة مدرسة الأولى المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل الأستاذة ‏مها بنت عبدالله الشراري، وتغريدة “‏ملئت روحي وهجاً فأصبحت خطواتي نوراً وضياءً‏، ‏فجزاك الله عني كل خير ومحبة” للمعلم في مدرسة قرطبة الابتدائية بسكاكا الأستاذ ‏تركي بن بدر الخالدي.