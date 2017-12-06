 مدير “تعليم الجوف” يكرم الفائزين بمسابقة يوم المعلم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير “تعليم الجوف” يكرم الفائزين بمسابقة يوم المعلم نزاهة تنظم المنتدى السادس بعنوان النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية إنطلاق مؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي بدورته السادسة الدفاع المدني يكرم “فريق غوث” في اليوم العالمي للتطوع المملكة تفوز بالجائزة الأولى للأفلام التوعوية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وزير الخارجية يستقبل النائب عن حزب العمال البريطاني رئيس لجنة الصداقة اليمنية البريطانية هيئة الهلال الأحمر بتبوك تحتفي باليوم العالمي للتطوع حملة “وطن بلا مخالف” تضبط نحو 16 ألف مخالف في كافة مناطق المملكة خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي وأصحاب الفضيلة وجمعا من المواطنين الرويلي يتفقد مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف اجتمع بالقيادات الأمنية بالمنطقة.. أمير الحدودالشمالية يوجه مدني المنطقة بأطلاق برنامج “جاهز” للسلامة من المخاطر بمتابعة مباشرة من أمير تبوك : عمليات البحث مستمرة عن مفقودي بحر ضباء

مدير “تعليم الجوف” يكرم الفائزين بمسابقة يوم المعلم

مدير “تعليم الجوف” يكرم الفائزين بمسابقة يوم المعلم
المناطق _سكاكا

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم الفائزين في المسابقة التي نظمتها الإدارة لاختيار أفضل تغريدة بمناسبة يوم المعلم العالمي.

وعبر السالم عن شكره وتقديره لكل المعلمين والمعلمات، “المدركين لعظم دورهم التربوي والتعليمي، الذين لا تفتر لهم همه ولا يجف لهم حبر، في سبيل إنارة العقول وزيادة التحصيل المعرفي للطلاب”.

من جانبه، قال مدير إدارة الإعلام التربوي الأستاذ عبدالعزيز بن سعود النبط أن المسابقة نظمتها الإدارة ضمن احتفال الإدارة بمناسبة يوم المعلم العالمي، وقال إن الإدارة طرحت المسابقة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الوسم الخاص بالمسابقة #يوم_المعلم_بالجوف.

وقال إن اللجنة الخاصة بالاحتفاء بيوم المعلم برئاسة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن احمد الزيدان وعضوية عدد من الإدارات المعنية، أقرت فوز ثلاث تغريدات بالمسابقة، وهي: تغريدة “المعلم: هو للحياة حياة” للمعلم في مدرسة الرحمانية الابتدائية بسكاكا الأستاذ ‏رفيق بن عبدالرازق هيلم، وتغريدة “لكل من حملت عبارة معلمة،هنيئاً لك هذا الوسام، ‏فلم أندم على شيئاً مثل تركي لمسمى ‏معلمة، ‏لأكون قائدة، ‏هنيئاً لك فانت تتربعين على كنز” لقائدة مدرسة الأولى المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل الأستاذة ‏مها بنت عبدالله الشراري، وتغريدة “‏ملئت روحي وهجاً فأصبحت خطواتي نوراً وضياءً‏، ‏فجزاك الله عني كل خير ومحبة” للمعلم في مدرسة قرطبة الابتدائية بسكاكا الأستاذ ‏تركي بن بدر الخالدي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>