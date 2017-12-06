 بر الجوف تقيم الحفل الختامي لبرنامج “حج شباب سكاكا” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بر الجوف تقيم الحفل الختامي لبرنامج “حج شباب سكاكا”

بر الجوف تقيم الحفل الختامي لبرنامج “حج شباب سكاكا”
المناطق _ سكاكا
‏أقامت جمعية البر الخيرية بالجوف الحفل الختامي لبرنامج حج شباب سكاكا بحضور سعادة الأمين العام للجمعية د. نواف بن ذويبان الخالدي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والداعمين للبرنامج والمشرفين عليه والشباب المشاركين حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة لسعادة الأمين العام بعدها تم عرض فيلم وثائقي للبرنامج ثم قام الأمين العام بتكريم الداعمين والمتميزين من الشباب والمشرفين
من جانبه أكد الأمين العام للجمعية د. نواف بن ذويبان الخالدي أن البرنامج يأتي ضمن البرامج التي تقوم بها الجمعية على مدار السنة حيث تم استقطاب الشباب الذين لم يسبق لهم آداء فريضة الحج ،
وسأل الخالدي الله عز وجل أن يتقبل من الجميع حجهم وسعيهم مقدماً شكره وتقديره للمشرفين والعاملين على البرنامج.

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