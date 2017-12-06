ترامب يعترف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخطاب تاريخي في البيت الأبيض الأربعاء، إنه حان الوقت للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل. موضحا، “وفيت بالوعد الذي قطعته بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

وأكد ترمب أن لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها.

وطلب ترامب من وزارة الخارجية بدء التحضير لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وأضاف أن الاستراتيجيات التي اتبعناها حول الشرق الأوسط في الماضي فاشلة.

وأضاف أنه رفض الرؤساء الأميركيين الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لأكثر من 20 عاما

وقبيل خطابه بساعات كان قال، إن قراره بشأن القدس “تأخر كثيرا”، وذلك قبل ساعات على إعلانه المرتقب حول المدينة المقدسة.

وأضاف ترامب “قال رؤساء عديدون إنهم يريدون القيام بشيء ولم يفعلوا، سواء تعلق الأمر بشجاعتهم أو أنهم غيروا رأيهم، لا يمكنني أن أقول لكم”، مصورا نفسه رئيسا يجرؤ على تنفيذ وعود أحجم عنها رؤساء سابقون. وقال “أعتقد أن الأمر تأخر كثيرا”.

ونصحت برقية بعثتها وزارة الخارجية الأميركية لكل بعثاتها الدبلوماسية في أنحاء العالم اليوم الأربعاء كل المسؤولين بتأجيل أي سفر غير ضروري إلى إسرائيل والقدس والضفة حتى 20 ديسمبر كانون الأول.

وجاء في البرقية التي لم تذكر سببا للطلب “تطلب سفارة تل أبيب والقنصلية العامة في القدس تأجيل كل الزيارات غير الضرورية إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية اعتبارا من الرابع وحتى 20 ديسمبر كانون الأول”.

ويعتزم الرئيس الأميركي، إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، بحسب ما أكد مسؤولون في البيت الأبيض.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية أيام الأربعاء والخميس والجمعة “أيام غضب شعبي” للتظاهر والاعتصام في مراكز المدن وأمام مقار القنصليات والسفارات، احتجاجاً على هذا القرار الذي يقوض عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.