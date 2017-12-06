 افتتاح مشروع مدينة ” الليغو ” بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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افتتاح مشروع مدينة ” الليغو ” بتعليم عسير

افتتاح مشروع مدينة ” الليغو ” بتعليم عسير
المناطق _ ابها

 رعت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم عسير نجلاء الرفيدي أمس ، افتتاح مشروع مدينة ” الليغو” ، بمقر الابتدائية العشرون بخميس مشيط .

 وأوضحت معلمة الموهوبات الأستاذة هيا زايد ( منفذة البرنامج )، أن المشروع يستهدف موهوبات المرحلة الابتدائية بالمنطقة  في إطار رؤية المملكة 2030 ، مشيرة إلى أن ” الليغو” ، من الأدوات التي تنمي التفكير الإيجابي في بيئة ممتعة ، وتعود الموهوبة على التفكير الثلاثي الأبعاد ، وعلى إتباع التعليمات للوصول إلى حل ، كما يكسب منهجية حل المشاكل والتنظيم  والتخطيط  قبل البناء ، ويطور القدرة على الابتكار  والإبداع ، ويعزز التواصل والتفكير النقدي ، وينمي مهارات الحس الحركية .

 واختتم البرنامج بتجول الحاضرات على أركان المشروع مع الاستماع الى شرح مفصل عن محتوياته وأهدافه .

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