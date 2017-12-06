 أمير عسير يتسلم دعماً مالياً لقرية عسير بالجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يتسلم دعماً مالياً لقرية عسير بالجنادرية

أمير عسير يتسلم دعماً مالياً لقرية عسير بالجنادرية
المناطق _ ابها

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، دعماً مالياً لجناح عسير المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة  “الجنادرية 32″، قدمه رجل الأعمال الدكتور محمد بن سعيد الشهراني المستشار بشركة حمومة القابضة .

وعبر سمو الأمير فيصل بن خالد عن شكره وتقديره للدكتور الشهراني على هذه المبادرة، مؤكداً على أهمية دور رجال الأعمال الفاعل في دعم الأنشطة والفعاليات في المنطقة .

من جهته ثمن الدكتور الشهراني اهتمام سموه الكبير بإبراز الدور الريادي للمنطقة في مثل هذه المحافل الوطنية ، ودعمه اللا محدود لفعاليات قرية عسير بمهرجان الجنادرية وحرصه على التطوير ومشاركة القطاع الخاص في هذا العمل.

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