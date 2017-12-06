وزير التعليم يرعى المهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية بجامعة الملك خالد

برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، تنظم جامعة الملك خالد المهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية، والذي يجمع مبدعي المسارح الجامعية بالمملكة العربية السعودية، يوم الأحد الـ22 من شهر ربيع الأول بمسرح العصان والمحالة، وسيستمر لمدة ٥ أيام.

ويقام المهرجان بمشاركة ١٠ فرق مسرحية تمثل العديد من الجامعات السعودية، وفق معايير واشتراطات فنية للعروض تتفق مع جميع الاشتراطات والمعايير المعروفة في المهرجانات المسرحية بالمملكة، والتي من أهمها أن يتناسب العرض مع الفئة المتلقية وهي فئة الشباب، مع وضع حد أدنى للمستوى الفني المقبول للمشاركة.

من جهته، أكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن استضافة وتنظيم الجامعة لهذا المهرجان يأتيان من باب وعيها بمدى أهمية المسرح وتاريخه العريق في الثقافات الإنسانية، ودوره الفاعل في بناء قيم الحق والخير والجمال، وقال “تبني جامعتنا لإقامة المهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية في رحابها سيسهم بلا شك في تبادل الآراء والاطلاع على التجارب المتنوعة لمسرحنا الجامعي في المملكة العربية السعودية، الذي كان وما زال ولاَّدا للقدرات الفنية التي ستأخذ طريقها نحو عوالم الفن والإبداع”.

لافتاً إلى أن روح الشباب المتوثب هي الرهان الحقيقي الكاسب الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية كل اهتمامها ، وما هذه اللقاءات الشبابية المتواصلة إلا شاهد عملي على ذلك.

كما قدم السلمي شكره وامتنانه لأمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، على دعمه اللا محدود لكافة مناشط الجامعة، وكل ما يسهم في نمو وتطور المنطقة، موصلاً شكره لراعي المهرجان وزير التعليم على تفاعله وتجاوبه الدائم في كل ما من شأنه الرقي بالجامعات السعودية في شتى المجالات، وكذلك جمعية الثقافة والفنون بأبها على شراكتها الإيجابية في إقامة المهرجان.

من جهته، أوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالله آل عضيد رئيس المهرجان بأن العمادة تشرف باستضافة “المهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية” في نسخته الأولى، برعاية كريمة من الوزير وحضور ومشاركة ١٠ جامعات سعودية، بتوجيه ودعم ومتابعة مستمرّة من مدير الجامعة، إيماناً منها بأهميَّة المسرح كوسيلة من وسائل الرُّقي بمواهب أبنائنا الطلَّاب، لما للمسرح الهادف من دورٍ كبير في توعية المشاهد وتنمية القدرات ورفع المستوى المعرفي و الثقافي والفنِّي لدى الطلاب، مؤكداً حرص العمادة منذ مدة طويلة على تفعيلِ دورِ المسرح في حياة الطالب الجامعي، من خلال تأسيسِ نادي المسرح ليسهم في الحراك الثقافي والفنِّي داخل الجامعة وخارجها.

وأبان أن العروض المسرحية تشمل مشاركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمسرحية بعنوان “الكتاتيب “، وجامعة الملك فيصل بمسرحية “الحقيبة “، وجامعة طيبة بمسرحية “ثقوب” ، وجامعة الملك عبدالعزيز بمسرحية المتحف، وجامعة جدة بمسرحية “دون كيشوت على سناب شوت ” ، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمسرحية “الحاسمة ” ، وجامعة جازان بمسرحية ” المحطة لا تغادر ” ، وجامعة الملك خالد بمسرحية “ما وراء العتمة ” ، وجامعة الملك سعود بمسرحية ” المكاسون ” وجامعة الطائف بمسرحية ” نعش”.

يذكر أن المهرجان سيكرم عدة شخصيات مؤثرة في المجال المسرحي الجامعي والمسرح السعودي بشكل عام، كما سيكون هناك ندوات تطبيقية بعد كل عرض، إضافة إلى ندوتين عن المسرح، الأولى عن المسرح الجامعي والأخرى عن المسرح السعودي يتحدث فيها عدد من المتخصصين في مجال المسرح، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة.