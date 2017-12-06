يسيتش يرفع درجة تحضيرات الاتفاق لمواجهة التعاون

هلال الباحة يحتفل باليوم العالمي للتطوع

المناطق-الباحة

إحتفىت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة باليوم العالمي للتطوع والذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام .

واوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني بأن الفعاليات أقيمت في عدة جهات بمنطقة الباحة منها السجون ودار الملاحظة ومستشفى الملك فهد.

مضيفا بأن مدير عام لفرع لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة بالباحة خالد محمد الغامدي ومدير التدريب عبدالخالق الزهراني ومشرف التطوع قد حضرو تلك الفعاليات وعدد من المتطوعين بالهيئة.

مشيرا بانه تخلل تلك الفعاليات كلمة للمدير العام وكلمة لمدير إدارة التدريب وكلمة للمتطوعين تحدث الجميع فيها عن أهمية التطوع وعن اختيار هذا التاريخ من كل عام للإحتفال وذلك من أجل تعزيز روح التطوع في الفرد والمجتمع وبعد ذلك تم توزيع الهداياء وباقة الورد والحقايب الاسعافيه والمنشورات الخاصة بمهام التطوع للمستفيدين.

وقد دعا مدير عام الفرع الى عقد شراكات لتفعيل دور المتطوع في المجتمع مع الجهات الحكومية والخاصة

مؤكدا بان الفعاليات ستستمر خلال الأيام القادمة لتشمل مشاركة مراكز الهيئة المنتشرة بالمنطقة وزيارة عدد من المدارس في المحافظات وتثقيفهم عن التطوع ودوره الحيوي في المجتمع اضافة الى اطلاعهم على سيارة الاسعاف والتعريف بمحتوياتها وكيفية استخدامها .

كما تمت مشاركة الدفاع المدني في المعرض الخاص باليوم العالمي للتطوع .