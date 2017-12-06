 مدني المخواة وغامد الزناد ينجحان في انتشال جثة لمقيم عربي من عقبة نصبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مدني المخواة وغامد الزناد ينجحان في انتشال جثة لمقيم عربي من عقبة نصبة

مدني المخواة وغامد الزناد ينجحان في انتشال جثة لمقيم عربي من عقبة نصبة
المناطق - الباحة
صرح  المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد جمعان بن دايس الغامدي بان غرفة العمليات بالمخواة تلقت بلاغا  اليوم  عن حادث انقلاب صهريج مياه في عقبة نصبة التابع لمحافظة غامد الزناد وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه من ادارة الدفاع المدني بمحافظة غامد الزناد وادارة الدفاع المدني بمحافظة المخواة وعند الوصول وجد الحادث عبارة عن انقلاب صهريج مياة نتج عنه تحطم المركبة وانقسامها الى قسمين احدهم في المنحدر الاول واللذي يبعد 100 متر عن القمه والاليات والاخر يبعد 200 متر ووجد السائق من الجنسيه العربية بجوار الجزء الاول متوفى رحمه الله وتم نقله الى الاعلى من قبل فرق الانقاذ بالموقع ومن منحدرات خطيرة وصعبة كما تم مسح المنطقة بالكامل والبحث في المنحدر بالكامل وبجوار ا جزاء المركبة ولم يتم العثور على مفقودين اخرين وبحسب افادة احد معارفه الذي تواجد في الموقع لاحقا ان السائق كان بمفرده وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص .

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