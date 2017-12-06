7 عادات مهمة لتحسين عمل العقل

ووفق ما ذكره موقع “فوربس”، فإن هناك بعض العادات التي يمكن أن تساعد عقلنا على تحسين عمله، نلخص بعضها فيما يلي:

1- التمارين الرياضية: الأنشطة البدنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بصحة العقل. ووجدت دراسات أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة بدنية يتوفرون على دماغ بحجم أكبر مقارنة مع الذين يحجمون عن النشاط البدني.

2- الأطعمة والتوابل: الدماغ يقوم بالعديد من الأمور مثل التفكير والتعلم والتذكر… لذلك يمتص الكثير من الطاقة، وبالتالي فإنه يحتاج إلى 20 في المئة من موارد الطاقم في الجسم، ويمكن الحصول عليها بالتغذية الجيدة المطعمة بالتوابل.

3- الفيتامينات و المعادن: يحتاج دماغنا إلى بعض الفيتامينات مثل B12، التي يمكن أن يؤدي نقصها إلى فقدان الذاكرة، وفيتامين D الذي يحافظ على صحة العقل. كما يحتاج إلى الحديد الذي يحمل الأوكسجين.

4- القهوة: سيعتقد البعض أن هذه مزحة، لكنها حقيقة. اكتشفت دراسات أن الأشخاص المتقدمين في السن ويمكلون عقلا سليما كانوا يحرصون على شرب القهوة بصفة يومية.

5- التأمل والتفكير: هناك أدلة علمية تقول إن التأمل يساعد الشخص نفسيا، وربما عصبيا. كما وجدت بعض البحوث الجديدة أنه يساعد العقل أيضا على النمو وزيادة حجمه.

6- التعليم: يظل العقل نشيطا في حال كان الإنسان يتعلم كل يوم أشياء جديدة لم يكن يعرفها من قبل. وتقول دراسات إن الكلمات المتقاطعة وسودوكو مهمة للنشاط العقلي وتحافظ عليه.

7- النوم: الدماغ يفعل الكثير من الأشياء حين يكون الإنسان نائما. لذلك فإن عدم النوم يؤثر سلبا على صحة عقلنا ويقلل من الإبداع. وينصح الأطباء بسبع ساعات من النوم على الأقل.