نائب أمير منطقة نجران يطلع على مبادرات الجمعية الخيرية بالمنطقة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران على مبادرتي الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة التي اشتملت على كفالة أسر شهداء الحد الجنوبي من أبناء منطقة نجران ومبادرة ترميم منازل أسر الشهداء من أبناء المنطقة .

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن غرم الله الغامدي يرافقة مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة عبده بن محمد عطيف .

وأعرب سموه عن فخر وأعتزاز جميع أبناء هذه البلاد المباركه للتضحيات التي قدمها شهداء الواجب في الحد الجنوبي من رجال القوات العسكرية مؤكداً سموه أن أبناء أولائك الأبطال مسئولية أجتماعية تقع على عاتق الجميع فهنيئاً لهذا الوطن برجاله الذين قدموا أرواحهم للذود عن حدوده واستقراره .