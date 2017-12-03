مجلس المنطقة استعرض “المتعثرة” في 7 جهات ..أمير نجران يحث على تكثيف رقابة تنفيذ المشاريع

حثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس المنطقة، على مضاعفة الجهود وتكثيف العمل الرقابي للجهات الحكومية في متابعة تنفيذ المشاريع وفق المخطط الزمني والفني، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المقصرين.

جاء ذلك أثناء ترؤس سموه مجلس المنطقة، في دورته الرابعة والختامية للعام المالي الجاري، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، نائب رئيس مجلس المنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

ونوّه سموه في مستهل المجلس بما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ من عناية كريمة في سبيل رفعة الوطن والمواطن، وبمتابعة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ.

وخُصص المجلس لاستعراض المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، وتصنيفها بين متأخرة ومتعثرة ومتوقفة، مع بيان الأسباب وسبل المعالجة والحل، حيث أكد معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي الجديد، يأتي في طليعة المشاريع التي تحرص الجامعة على إنجازها لخدمة الحقلين الأكاديمي والصحي.

وعرض أمين منطقة نجران، المهندس فارس بن ميّاح الشفق جملة من المشاريع الجاري تنفيذها، تتعلق بتطوير الأحياء العشوائية، وتأهيل بعض الطرق والشوارع، وإنشاء حدائق وساحات وجسور وممرات مشاة.

وأوضح مدير فرع وزارة النقل، المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، تفاصيل المشاريع المتأخرة بالمنطقة، والتي يتصل أكثرها في استكمال ازدواج بعض الطرق في المحافظات والمراكز، والتقاطعات داخل مدينة نجران.

وعدّد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه، المهندس محمـد بن حسين آل دويس المشاريع رهن التنفيذ، مثل محطات الضخ، ونقل وإيصال المياه المحلاة في المحافظات والمراكز، وشبكات الصرف الصحي.

ولخّص مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، عبدالله بن محمـد الدوسري المشاريع الجاري تنفيذها في إنشاء مبنيي مكتب الضمان الاجتماعي بمدينة نجران ومحافظة يدمة، فيما كان إنشاء مغذٍ جديد للكهرباء وسط مدينة نجران أبرز مشاريع الكهرباء، وفق ما عرضه مديرها، المهندس صالح آل داغش الغامدي، بينما أوضح مدير فرع وزارة الإسكان، المهندس مانع بن محمـد الصقور أنه تم إنجاز مشروع البنية التحتية لمشاريع الإسكان بالمنطقة بنسبة 96 في المائة.

إلى ذلك، بيّن عضو مجلس المنطقة ورئيس لجنة متابعة المشاريع في المجلس، زيد بن علي بن شويل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة حيال المشاريع المتأخرة والمتعثرة أو المتوقفة، بدعم ومتابعة من سمو أمير المنطقة.