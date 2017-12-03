إطفاء أنوار المسجد الأقصى والإضراب في القدس وبيت لحم رفضا لقرار ترامب

أطفأت أنوار المسجد الأقصى وشجرة الميلاد في بيت لحم اليوم الأربعاء احتجاجا اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.

وأعلنت القوى الوطنية الفلسطينية والإسلامية في مدينة القدس الإضراب في جميع المحال التجارية بالمدينة يوم غد الخميس احتجاجا على القرار الأمريكي بحق القدس.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، يوم غد، إضرابا عاما ويوم غضب وطني، اعتراضا على قرار ترامب بشأن القدس.

ودعا المتحدث باسم لجنة التنسيق الفصائلي محمد الجعفري للخروج إلى ساحة كنيسة المهد للتنديد بالقرار الأمريكي.

وسبق أن حقق الرئيس الأمريكي وعده وأعلان عن اعتراف بلاده بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل في خطاب متلفز مساء اليوم الأربعاء.

وأمر ترامب وزارة الخارجية بالشروع في إجراءات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.