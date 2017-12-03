كشافة عمرو بن العاص في ضيافة مدني دومة الجندل

استقبل مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل العقيد رياض الحسن و بحضور رئيس قسم السلامة المقدم خالد البراك و كافة الطاقم الفني و الإداري عددًا من كشافة عمرو بن العاص يرافقهم القائد الكشفي بالمدرسة عواد بن غازي السبيلة و ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ، و بهدف تعريف الكشافين و تدريبهم على وسائل السلامة والحماية من المخاطر في المنزل .

ففي بداية الزيارة رحّب الحسن بالفرقة الكشفية مبديًا سعادته بهذه الزيارة و التي تهدف إلى زيادة مستوى الوعي لدى أفراد الفرقة و التعرف على أساسيات عمل رجل الدفاع المدني للتعامل مع تلك المخاطر التي تواجه المجتمع و خصوصًا في المنزل .

بعدها تعرف لكشافون من خلال الشرح الموجز عن بعض الأدوات المستخدمة في عمليات الإنقاذ و الإخلاء و فك المحتجزين أثناء القيام بالمهمات الإسعافية ، كما تم تعريفهم بأنواع طفايات الحريق المستخدمة في اخماد الحرائق البسيطة، وطرق استخداماتها بالإضافة إلى آلية صيانتها و كيفية التعامل معها أثناء نشوب الحريق .

كما تجول الكشافون على الآليات و المعدات مستمعين إلى شرح عن عمل كل آلة أو جهاز وعن استخدامات هذه الأجهزة وطريقة عملها .

وفي ختام الزيارة قدم القائد الكشفي السبيلة بتقديم شكره و تقديره لإدارة الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل ممثلة بمديرها العقيد رياض الحسن و رئيس قسم السلامة المقدم خالد البراك و رئيس رقباء عناد السبيلة و رئيس رقباء عارف الزايد و كافة أعضاء إدارة الدفاع المدني على ما وجدوه من حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال ، إضافةً إلى تقديمهم المساعدة و الشرح للكشافين .