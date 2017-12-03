محمد بن زايد يعزى أحمد على عبد الله صالح بمقر إقامته فى أبو ظبى

قدم محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، التعازى لأحمد صالح نجل الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، على وفاة والده، على يد الحوثيين.

ونشر بن زايد، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة من اللقاء، خلال زيارته لمقر إقامته في أبو ظبي.

محمد بن زايد

يذكر أنه تم الإعلان عن مقتل على عبد الله صالح يوم الاثنين الماضى، وتضاربت الأنباء حول تفاصيل مقتله، ففى حين أوردت وسائل إعلام يمنية وقيادات فى حزب المؤتمر أن صالح قتل أثناء توجهه بسيارته مع عدد من مرافقيه إلى سنحان جنوب صنعاء، أكد ابنه أحمد أنه قتل فى منزله خلال اشتباكات مع ميليشيات الحوثى.