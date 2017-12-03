الاستثمار و الخدمات عنوان المجلس البلدي الثاني مع المواطنين بدومة الجندل

برعاية سعادة محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط و حضور رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق ورئيس المجلس البلدي الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم وجميع الأعضاء ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وأعضاء المجالس بالمنطقة انطلق مساء أمس الثلاثاء 17 ربيع الأول 1439 لقاء المجلس البلدي الثاني مع المواطنين وذلك بقاعة مكتبة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود .

بدأ اللقاء بتقديم المتحدث الإعلامي للمجلس البلدي الأستاذ محمد الحسن حيث حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ورحب بالحضور الكرام .

ثم استعرض رئيس المجلس الدكتور نواف السالم عدد من قرارات المجلس البلدي المنفذه 200 قرار وناقش المجلس أكثر من 220 موضوعا ونسبة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ممتازة بتفاعل مذكور ومشكور من البلدية .

وتحدث السالم عن التكامل بين المجلس والبلدية وتوحد الرؤى بينهما من أجل مصلحة المواطنين والمقيمين وخدمتهم، وأن المجلس يطمح للارتقاء بالعمل البلدي في المحافظة ومراكزها، والتأكيد على تقديم كافة الخدمات بيسر وسهولة للجميع، والانطلاق في أعمال المجلس من رؤية2030 وبرنامج التحول البلدي2020، والعناية ببحيرة دومة الجندل وتطويرها من أولوياتنا في المجلس، كما قدم رئيس المجلس شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه وسعادة محافظ دومة الجندل وأمانة منطقة الجوف وقدم شكره لرئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد المغرق وبلدية دومة الجندل، وشكر أعضاء المجلس البلدي وأمانته .

ثم تحدث رئيس البلدية المهندس فهد المغرق ان البناء يتم بالتوالي قدر الإمكان وان اضلاع مثلث التنمية لا يكتمل إلا بالمواطن و المجلس البلدي مع البلدية واذا سألني البعض عن تعاون البلدية و المجلس البلدي فإنني أفخر ان جميع إنجازات البلدية هي وليدة قاعة المجلس البلدي وذلك لتعاون البلدية حتما وتعاون المجلس البلدي .

وتحدث المغرق عن تحسين المدخل الجنوبي وتهذيب دوار حلوه وتجميل ميدان الملك عبدالعزيز وفتح دوار الدلهمية وتنفيذ 11 دوار و إلغاء 9 إشارات وتنفيذ حديقة المركز الحضاري وتحسين الطرق الرئيسية بالمحافظة وانارة الحدائق وتحسين التعاملات الإلكترونية بالبداية وزراعة 5 حدائق بجهود ذاتية وتصحيح بعض الاستثمارات وجاري توقيع بعضها منها عقد شراكة أسواق عبدالله العقيم وتوقيع إنشاء مول تجاري بمساحة 25 الف متر مربع من أرض الصناعية القديمة وإنشاء مطعم فاخر بطراز أثري مقابل متحف الجوف الإقليمي وطرح مشاريع جديدة وهي إنشاء عبارات طريق الستين المتبقية وإنشاء مبنى إداري داخل أسوار مبنى البلديه الحالي وعقد ان شاء إدارة الخدمات و المستودعات و الورشة تمهيدا لنقلها على امتداد الصناعية الجديدة وتحضر البلدية للعديد من المفاجآت.

وبعدها تداخل بعض الحضور والتي تفاعل معها أعضاء المجلس البلدي بالرد و التسجيل و الإيضاح وكان لتداخل سعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط أثر كبير في الدعم والإشادة و الشكر حيث اعتمد جائزة للتشجير بطرح من المواطن الدكتور عارف الحسن وتنظيم بلدية المحافظة .

وجاء ضمن الطرح فتح دوار يربط الستين بطريق الرديفة وفتح طريق يربط الدلهمية بحي عبدالإله واستبدال اشارة القرية النسائية بدوار واستكمال سفلتة الاحياء الجديدة وتشجير الأحياء القديمة وإنارة ابراج المياه بالمحافظة بإنارات تجميلية وتشجيع الاستثمار على طريق الملك عبدالعزيز و بحيرة دومة الجندل وغرس طريق المطار بالتعاون مع أمانة الجوف ورصفه وتجميل كوبري لايجه بالإنارة والتشجير و الدهان .

وتم رصد جميع مقترحات وطلبات المواطنين لدراستها والعمل عليها خدمة للوطن والمواطنين في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين حفظهم الله تعالى .

وفي الختام قدم رئيس وأعضاء المجلس البلدي شكرهم وتقديرهم لسعادة المحافظ لرعايته وحضوره وجميع الحضور على تفاعلهم وطرحهم مؤكدا أن المجلس البلدي يستقبل الآراء و المقترحات عبر موقع المجالس البلدية الإلكتروني majales.momra.gov.sa

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