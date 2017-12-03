 وفاة ثلاثة مقيمين وإصابة أخر بنجران إثر إختناقهم بفحم التدفئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وفاة ثلاثة مقيمين وإصابة أخر بنجران إثر إختناقهم بفحم التدفئة

وفاة ثلاثة مقيمين وإصابة أخر بنجران إثر إختناقهم بفحم التدفئة
المناطق - نجران

قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب /عبدالخالق علي القحطاني أن فرق الدفاع المدني بمنطقة نجران باشرت بلاغاً عن احتجاز أربعة من العمالة من الجنسيه البنجلاديشية داخل غرفة مغلقة النوافذ.

وتم انتقال الفرق للموقع ومباشرة البلاغ حيث وجد ثلاثة منهم متوفين ونقل الأخير الى المستشفى، نتيجة الإختناق بغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن التدفئة بالفحم. وتم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي تفاصيل إخرى تم تناقلها عبر وسائل التواصل الإجتماعي جاء فيها:-

قبل مغرب هذا اليوم  وصل بلاغ عن 4 عمال مقفل عليهم داخل غرفه في محطه شليا حيث أوضح كفيلهم بأنهم لم يحضرو اليوم من الصباح لعملهم  وحضرت الدوريات الأمنيه والهلال الأحمر والدفاع المدني وكانت المفاجأة  وجوت موقد فحم  ومقفلين النوافذ عليهم والباب مماتسبب في اختناق 3 توجدو متوفين وشخص على قيد الحياة نقل للمستشفى في حاله حرجه.

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