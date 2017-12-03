 الرئيس اليمني يشدد على ضرورة مواصلة العمليات العسكرية لتحرير باقي المدن من المليشيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الرئيس اليمني يشدد على ضرورة مواصلة العمليات العسكرية لتحرير باقي المدن من المليشيات

الرئيس اليمني يشدد على ضرورة مواصلة العمليات العسكرية لتحرير باقي المدن من المليشيات
المناطق - وكالات

شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم على أهمية مواصلة العمليات العسكرية النوعية والهادفة لتحرير المدن كافة التي ما تزال تحت سيطرة الميلشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران.

وأجرى هادي اتصالاً هاتفياً برئيس هيئة الأركان العامة اللواء ركن طاهر العقيلي، اطلع خلاله على سير العمليات العسكرية للجيش الوطني اليمني والموقف العام في مختلف المواقع والجبهات العسكرية.

وناقش اللقاء وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الاستعدادات الجارية لتوسيع وفتح جبهات جديدة في عدد من المواقع وخصوصاً نحو العاصمة صنعاء، ووضع حد لتمرد المليشيا وبغيها وبطشها.

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