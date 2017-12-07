 الجيش اليمني يحرر مناطق شمال المخا بتعز وسط البلاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يحرر مناطق شمال المخا بتعز وسط البلاد

الجيش اليمني يحرر مناطق شمال المخا بتعز وسط البلاد
المناطق - وكالات

حرر الجيش الوطني اليمني اليوم، عدداً من المناطق الخاضعة تحت سيطرة الميلشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران، بمدينة المخا غرب مدينة تعز، وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، عن مصدر عسكري بقيادة محور تعز قوله إن “الجيش الوطني اليمني حرر مناطق واسعة شمال مدينة المخا أبرزها منطقة الزهاري والرويس ودار الشجاع وموشج، وأن المعارك هناك أسفرت عن مقتل 13 عنصراً حوثياً وجرح عدد آخر”.

وأكد المصدر أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، تكبدت اليوم خسائر فادحة في العملية العسكرية المباغتة التي أسفرت عن تراجع عناصرها في ظل استمرار العملية العسكرية الهادفة إلى تحرير محافظة الحديدة.

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