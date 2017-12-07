 بلدية محايل تزين “المقيصرة” بأطول سارية علم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بلدية محايل تزين “المقيصرة” بأطول سارية علم

بلدية محايل تزين “المقيصرة” بأطول سارية علم
محمد الغبيشي - محايل عسير

قامت بلدية محايل عسير بإنشاء أطول سارية علم على مستوى محافظات تهامة، حيث يبلغ ارتفاعها 50 مترا وتحمل علم المملكة العربية السعودية بمقاس 18 متر طولا و12 متر عرضا، مصنوعا من أجود أنواع القماش المقاوم للتغيرات الجوية.

ومما زاد العمل جمالا وروعة، وضعت السارية أعلى قمة جبل المقيصرة، حتى تكون بارزة ومطلة على جميع مداخل ومخارج محايل، ويشاهدها الجميع من أبعد المسافات، وبدأ الناس بالتوافد إلى مطل المقيصرة لالتقاط أجمل الصور والاستمتاع بمنظر العلم وهو يرفرف خفاقا عاليا في سماء محايل، مباركين هذه الخطوة الرائعة للبلدية، ومنهم من تمنى تكرارها في بقية مطلات محايل.

من جانبه، قال سعيد آل مصمع رئيس بلدية محايل ، إن هذا العمل أقل ما يمكن أن يقدم للوطن الغالي والمساهمة من خلاله في تعزيز الولاء للقيادة والانتماء للراية وتعبيرا عن الفخر والاعتزاز بوطن العطاء والنماء.

وأوضح، أن مشروع السارية جرى البدء فيه وتم تثبيت السارية ورفع العلم، لكن لم يتم الانتهاء منه بعد، حيث سيتم زرع إضاءة كاشفة أسفل السارية، وتوجيهها للأعلى، حتى يكون أكثر جمالا ووضوحا، كما تم اعتماد بعض الأعمال لصيانة وتطوير ساحات جبل المقيصرة المطلة على المحافظة.

وأضاف، أن بلدية محايل تعمل هذه الأيام على رصف وتنسيق الحدائق و المطلات وتهيئتها لاستقبال الزوار والباحثين عن الدفء خلال الأيام المقبلة.

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