 الجيش اليمني على مشارف الخوخة .. وسقوط قتلى وأسرى من الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني على مشارف الخوخة .. وسقوط قتلى وأسرى من الحوثيين

الجيش اليمني على مشارف الخوخة .. وسقوط قتلى وأسرى من الحوثيين
المناطق - وكالات

سقط نحو 20 قتيلا وأسر 11 عنصرا من ميليشيات الحوثي بعد مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني على مشارف مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش اليمني بمساندة المقاومة الشعبية طهر عدة مناطق جنوب محافظة الحديدة وشن هجوما على مواقع المليشيات من خلال ثلاثة جبهات من جهة الهاملي و من منطقة يختل والزهاري جنوب الخوخة. وسيطر على منطقة رويس و على جبل حرزين الاستراتيجي.

وقالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة إن 15 حوثياً قتلوا في مواجهات مع قوات الشرعية في جبهة ميدي.

وحسب المصادر فإن الميليشيا الحوثية شنت هجوماً فجر الثلاثاء على قطاعي اللواء العاشر والثاني حرس حدود جنوب شرقي جبهة ميدي استمر عدة ساعات تكبدت الميليشيات خلاله خسائر فادحة في العناصر والعتاد قبل أن ينكسر الهجوم.

وأكدت المصادر أن العناصر المهاجمة فرت بعد وقوع خسائر كثيرة في صفوفها في حين لا تزال عدد من جثث قتلاها في خط المواجهات لم تتمكن من سحبها.

وكشفت المصادر أن الميليشيا تلقت خسائر كبيرة خلال الشهر الماضي، حيث تجاوز قتلاها 100 مسلح ومئات الجرحى في كلٍ من جبهتي ميدي وحرض في مواجهات مع الجيش وغارات للتحالف.

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