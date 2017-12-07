دوري أبطال أوروبا: شاختار يصدم السيتي.. ونابولي يودع مبكراً

صعد شاختار دونيتسك الأوكراني برفقة مانشستر سيتي الإنجليزي إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب على السيتي 2-1 أمس الأربعاء، في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، خسر نابولي الإيطالي أمام مضيفه فينورد روتردام الهولندي 1-2، لكن انتصار شاختار على السيتي كان كافياً لتأهله إلى الدور الثاني والقضاء على أمال نابولي بغض النظر عن نتيجة المباراة التي أقيمت في هولندا، وتحول نابولي صاحب المركز الثالث للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

وتلقى السيتي اليوم الهزيمة الأولى له بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته الخمس الماضية في المجموعة، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الأول، بينما رفع شاختار رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، وتلاه نابولي في المركز الثالث برصيد ست نقاط ، بينما تذيل فينورد المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وعلى ملعب “دونباس أرينا” بمدينة دونيتسك الأوكرانية، افتتح بيرنارد انيسيو التسجيل لشاختار دونيتسك في الدقيقة 26 ثم أضاف إيسمايلي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 32، ورد مانشستر سيتي بهدفه الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وسجله سيرجيو أويرو من ركلة جزاء.