 دوري أبطال أوروبا: شاختار يصدم السيتي.. ونابولي يودع مبكراً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دوري أبطال أوروبا: شاختار يصدم السيتي.. ونابولي يودع مبكراً ولي العهد يستعرض مستجدات الأحداث مع مبعوث الرئيس الروسي الفصائل الفلسطينية تدعو إلى إضراب عام احتجاجا على قرار ترامب الديوان الملكي: المملكة تعرب عن استنكارها واسفها الشديد للقرار الأمريكي تاريخ طويل من التقلبات .. خطيب جامع “صالح” يرقص فرحا بمقتله ! الجيش اليمني على مشارف الخوخة .. وسقوط قتلى وأسرى من الحوثيين أمير جازان يستقبل أعضاء الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان بلدية محايل تزين “المقيصرة” بأطول سارية علم “الطيران المدني”: صلاحية رخص منسوبي الطيران السعوديين مدى الحياة “ملحقيتنا بأمريكا” تدعو الطلاب لمقاطعة منطقة فينتورا وأخذ الحيطة والحذر شاهد.. بكاء واستغاثة أم اختفى أبناؤها الخمسة في بحر تبوك لهذا السبب المخيف .. احذروا أغطية الأسرة !

دوري أبطال أوروبا: شاختار يصدم السيتي.. ونابولي يودع مبكراً

دوري أبطال أوروبا: شاختار يصدم السيتي.. ونابولي يودع مبكراً
المناطق_وكالات

صعد شاختار دونيتسك الأوكراني برفقة مانشستر سيتي الإنجليزي إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب على السيتي 2-1  أمس الأربعاء، في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، خسر نابولي الإيطالي أمام مضيفه فينورد روتردام الهولندي 1-2، لكن انتصار شاختار على السيتي كان كافياً لتأهله إلى الدور الثاني والقضاء على أمال نابولي بغض النظر عن نتيجة المباراة التي أقيمت في هولندا، وتحول نابولي صاحب المركز الثالث للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

وتلقى السيتي اليوم الهزيمة الأولى له بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته الخمس الماضية في المجموعة، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الأول، بينما رفع شاختار رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، وتلاه نابولي في المركز الثالث برصيد ست نقاط ، بينما تذيل فينورد المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وعلى ملعب “دونباس أرينا” بمدينة دونيتسك الأوكرانية، افتتح بيرنارد انيسيو التسجيل لشاختار دونيتسك في الدقيقة 26 ثم أضاف إيسمايلي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 32، ورد مانشستر سيتي بهدفه الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وسجله سيرجيو أويرو من ركلة جزاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>