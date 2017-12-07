لوحة مفاتيح أندرويد تُسرب بيانات «31» مليون مستخدم

تسبب تطبيق لوحة مفاتيح افتراضية على هواتف أندرويد يحمل اسم “AI.type” في تسريب بيانات شخصية لأكثر من 31 مليون مستخدم حول العالم، بحسب باحثين أمن معلوماتية في مركز الأمن “كروم تك”.

وأعرب الباحثون عن صدمتهم عندما قاموا بتثبيت التطبيق على هاتف آي فون ودهشوا من إمكانية الوصول الكامل والسلس إلى بيانات المستخدم المخزنة سواء الماضية أو الحالية، حيث تسمح للقراصنة من انتهاك كل شيء يتعلق بالمستخدم سواء اسمه وموقعه وجهات الاتصال وعناوين البريد الإلكتروني وتاريخ ميلاده وجنسه والبروفايل الشخصي به.

وبحسب الباحثين فإن مطور التطبيق ويدعى “Eitan Fitusi” فشل في تأمين خادم قاعدة بيانات تطبيق لوحة المفاتيح الافتراضية بكلمة سر، ما يجعلها بيئة خصبة للقراصنة.

ويتوفر تطبيق لوحة المفاتيح “إيه آي تايب” لنظامي أبل “آي أو إس” وغوغل “أندرويد”، ويمتلكه أكثر من 40 مليون مستخدم حول العالم، ويعتبر أحد أشهر تطبيقات لوحات المفاتيح، بحسب موقع سينت المعني بالأخبار التقنية.

ووفقاً للباحثين، فإن هذه الثغرة الخطيرة التي فشل المطور في تأمينها، تسمح لأي شخص من الوصول إلى خادم الشركة وقاعدة بيانات المستخدم المسجلة عليه، والتي تصل إلى 577 غيغابايت من البيانات الحساسة من 31.239.959 مستخدم.

وقامت الشركة بتأمين البيانات بعد محاولات عديدة للتواصل مع المطور فيتوسي، الذي لم يجب أو يرد أو يعلق على الواقعة.