 السيسي يؤكد لعباس رفض مصر لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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السيسي يؤكد لعباس رفض مصر لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس

السيسي يؤكد لعباس رفض مصر لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس
المناطق_وكالات

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، إن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال رفض مصر للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها ولأية آثار مترتبة عليه.

وأضاف راضي، أن الاتصال تناول أيضا بحث تداعيات القرار الأمريكي في ظل مخالفته لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالوضع القانوني لمدينة القدس، فضلاً عن تجاهله للمكانة الخاصة التي تمثلها مدينة القدس في وجدان الشعوب العربية والإسلامية.

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