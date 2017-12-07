 الصحة : إصابة 430 بـ «H1N1» في جدة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الصحة : إصابة 430 بـ «H1N1» في جدة !

الصحة : إصابة 430 بـ «H1N1» في جدة !
المناطق_جدة

كشف “مشعل الربيعان” المتحدث الرسمي في وزارة الصحة أن محافظة جدة سجلت أكثر من 430 حالة إصابة بإنفلونزا H1N1 منذ بداية موسم انتشار الفايروس تم تسجيلها مخبرياً، وأشار إلى احتمال أن يكون هناك حالات وفاة بين هذه الإصابات خصوصاً بين أصحاب الأمراض المزمنة وضعيفي المناعة.

وبحسب صحيفة “الحياة” أكد الربيعان أن فايروس H1N1 أو ما يعرف بإنفلونزا الخنازير موسمي ويوافق هذه الأيام عودته من كل عام، وأن التطعيمات التي تقوم بها وزارة الصحة هي أساس الاحتياطات للحد من انتشار الفايروس ومنع تداعياته، وأن نشاط الفايروس خلال هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من الأعوام السابقة، وهناك إصابات يتم التعامل معها.

وأشار الربيعان إلى أن مسمى إنفلونزا الخنازير انتهى منذ ٢٠١٠ بحسب منظمة الصحة العالمية، ويطلق عليه حالياً H1N1 وهو الذي يحتضنه الإنسان بدلاً من الخنازير كما كان يحدث سابقاً.

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