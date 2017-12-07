نجاة طلاب كادت تهوي بهم حافلتهم في واد بالمدينة

أنقذت العناية الإلهية طلاباً ومشرفتهم وسائقهم تعرضت حافلتهم لحادث مروري وكادت تهوي بهم في أحد الأودية بالمدينة المنورة ، وذكر المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة خالد السهلي بأن عمليات الهيئة تلقت في تمام الساعة 06:49 صباح الخميس بلاغاً عن وقوع حادث لميكروباص مدرسي داخل أحد المخططات بالقرب من طريق الأمير سلطان ، وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية وفرقتي تدخل سريع وعند الوصول وبعد إجراءات الفرز المبدئي اتضح وجود 7 طلاب ومشرفة الباص والسائق وجميع الإصابات بسيطة، حيث أن الميكروباص توقف قبل سقوطة في أحد الأودية بعد ارتطامه بمركبة أخرى، لافتا إلى أنه تم معالجة بعض الحالات البسيطة في الموقع من تضميد بعض السحجات والخدوش البسيطة و نقل جميع الحالات للمستشفى للاطمئنان عليهم.