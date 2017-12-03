وكيل إمارة جازان يختتم برنامج ” إدارة الازمات والكوارث ” ويكرم المشاركين ..

أكد وكيل إمارة منطقة جازان المكلف أ. محمد بن سعيد الحجري ، حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان ، على اهمية تدريب موظفي الجهات ومنسوبي الامارة والتحاقهم بدورات متخصصة بمجال عملهم ومنها برنامج “الازمات والكوارث” الذي يعنى بكافة الامور المتعلقة بالازمات الطارئه ، جاء ذلك خلال تكريم المشاركين في ختام برنامج تحت عنوان ” إدارة الأزمات والكوارث” امس الذي نظمته الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة منطقة جازان ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك في القاعة الكبرى بمقر الإمارة على مدى ثلاثة أيام.

وأبرز وكيل الامارة المكلف ، توجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، باعتماد خطة تدريبية لجمـيع منسوبي الإمـارة والجهات الحكومية الاخرى في عدة مجالات ومنها مجال الكوارث ، وذلك لضرورة تمكينهم وإكسابهم المهارات في التكيف مع بيئة العمل والتعامل السليم لمواجهة التحديات والظروف الطارئة والازمات وإيجاد بيئة عمل منظمة.

وفي ختام البرنامج التدريبي كرم وكيل امارة تجازان المكلف المشاركين والجهات المنظمة والداعمة مشيدا بجهود بدور الجهات القائمة على البرنامج ، متمنين للجميع التوفيق والسداد ، وان تعم الفائدة من تنفيذ مثل هذه البرامج لخدمة المنطقة.