 طالب يفاجأ بحفلة بمدرسة الفاروق بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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طالب يفاجأ بحفلة بمدرسة الفاروق بالباحة

طالب يفاجأ بحفلة بمدرسة الفاروق بالباحة
المناطق_الباحة
تفاجأ  الطالب معاذ عبد الرحمن الزهراني الطالب بمدرسة الفاروق الابتدائية بشبرقة التابعة لتعليم الباحة  بحفلة من أصدقاءه احتفاءا  بعودته إلى المدرسة وذلك بعد تعرضه  لاصابة بكسر في ساعده الايمن اثناء لعب الكرة بالمنزل
وعند عودته للمدرسه احتفا اصدقائه به واقاموا حفلا مصغرا بهذه المناسبة
ويحضى معاذ باخلاق عالية وحب زملائه له
وقد  تداولت الصورة  على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي  نالت إعجاب  الكثير مثمنين دور  المدرسة ومنسوبيها   في  تعزيز  السلوك  والقيم  الإيجابية  لدى  الطلاب  .

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