طالب يفاجأ بحفلة بمدرسة الفاروق بالباحة

تفاجأ الطالب معاذ عبد الرحمن الزهراني الطالب بمدرسة الفاروق الابتدائية بشبرقة التابعة لتعليم الباحة بحفلة من أصدقاءه احتفاءا بعودته إلى المدرسة وذلك بعد تعرضه لاصابة بكسر في ساعده الايمن اثناء لعب الكرة بالمنزل

وعند عودته للمدرسه احتفا اصدقائه به واقاموا حفلا مصغرا بهذه المناسبة

ويحضى معاذ باخلاق عالية وحب زملائه له

وقد تداولت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي نالت إعجاب الكثير مثمنين دور المدرسة ومنسوبيها في تعزيز السلوك والقيم الإيجابية لدى الطلاب .