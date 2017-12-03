 جامعة الطائف لاصحة لاالزام أعضاء هيئة التدريس بنظام البصمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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جامعة الطائف لاصحة لاالزام أعضاء هيئة التدريس بنظام البصمة

جامعة الطائف لاصحة لاالزام أعضاء هيئة التدريس بنظام البصمة
المناطق_عادل الزهراني

إشارة إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية، أمس الثلاثاء، عن إلزام جامعة الطائف لأعضاء هيئة التدريس لديها بنظام البصمة في تسجيل الحضور والانصراف، ولكثرة الاستفسارات الواردة حول هذا الموضوع.
تود الجامعة أن تؤكد عدم صحة هذا الخبر على الإطلاق.
كما تؤكد الجامعة أيضاً أن التعميم المشار إليه في سياق الخبر ذكر بوضوح أن عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات في الجامعة ستبدأ تنفيذ “مشروعي” نظام الحضور والانصراف ونظام الدخول المركزي باستخدام البطاقات التعريفية، وهما مشروعان منفصلان تعمل العمادة على تنفيذهما حالياً، ولا علاقة لأحدهما بالآخر، ولم يتطرق إلى إلزام أعضاء هيئة التدريس على الإطلاق بالبصمة.
كما تشير إلى أن التعميم نص بوضوح على توجيه كافة أعضاء هيئة التدريس بالحضور للصالة الرياضية بعمادة شؤون الطلاب، لتحديث بياناتهم وإصدار البطاقات التعريفية الجديدة فقط، وهي بطاقات خاصة بتنظيم دخول وخروج أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من منسوبي الجامعة والتعريف بهوياتهم، ولا علاقة لها بنظام الحضور والانصراف الخاص بالموظفين فقط، ولا يعني إطلاقاً أعضاء هيئة التدريس.
وإضافة إلى ما سبق، تؤكد الجامعة أن التعميم لم يتطرق أبداً إلى ما ورد نصاً في الخبر بربط الإجراءات الخاصة بإصدار البطاقات التعريفية ب”رفع مستوى الانضباطية”، ولا نعرف مصدر هذه الإضافة.

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