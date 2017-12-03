 ميليشيا الحوثي تعدم أكثر من ألف قيادي موالٍ للرئيس السابق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ميليشيا الحوثي تعدم أكثر من ألف قيادي موالٍ للرئيس السابق

ميليشيا الحوثي تعدم أكثر من ألف قيادي موالٍ للرئيس السابق
المناطق_وكالات

قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر إن ميليشيا الحوثي الإنقلابية أعدمت أكثر من ألف قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام وقيادات عسكرية ومدنية موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال أربعة أيام ماضية تلت اغتيالها له.

وأشار في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية-إلى أن مئات المصابين تم اختطافهم من المستشفيات وما يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن ، مبينا أن الميليشيات الحوثية قامت بقمع المظاهرات الاحتجاجية واعتقال وإهانة النساء.

وأهاب بكل المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية نشر كل ما يُوثق من جرائم ميليشيا الحوثي والعمل على فضحها والتصدي لها وتفعيل كل ما من شأنه التخفيف عن معاناة اليمنيين وتخليصهم من الميليشيا الإنقلابية من خلال العمل على إنفاذ القرار الأممي رقم 2216 ومساعدة اليمنيين على الوصول إلى دولتهم الاتحادية وفقا لمقررات ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور .

وأكد عسكر أن وزارة حقوق الإنسان تراقب بكل الأسى والقلق ما يحدث من قِبل هذه العصابات الإجرامية ، مضيفا أن كل هذه الجرائم لن تسقط ولن تمر وستأتي عن قريب ساعة المحاسبة والاقتصاص.

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