 تورط قطر في مقتل “صالح” بمكافأة الـ “37 مليون ريال” ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تورط قطر في مقتل “صالح” بمكافأة الـ “37 مليون ريال” ! الصين تعلن تحطم طائرة هندية اقتحمت مجالها الجوي جامعة الطائف لاصحة لاالزام أعضاء هيئة التدريس بنظام البصمة ميليشيا الحوثي تعدم أكثر من ألف قيادي موالٍ للرئيس السابق طالب يفاجأ بحفلة بمدرسة الفاروق بالباحة وكيل إمارة جازان يختتم برنامج ” إدارة الازمات والكوارث ” ويكرم المشاركين .. «المرور السعودي» يدرس تغليظ بعض العقوبات والمخالفات إندونيسيا تندد بقرار أمريكا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نجاة طلاب كادت تهوي بهم حافلتهم في واد بالمدينة برلماني كويتي : شكراً لا تكفي بحق السعودية.. لن ننسى”فزعتكم”! إطلاق أول سماعة ذكية مستقلة تؤدي جميع وظائف الهاتف إيطاليا: نشعر بالفزع بسبب تداعيات قرار ترمب

تورط قطر في مقتل “صالح” بمكافأة الـ “37 مليون ريال” !

تورط قطر في مقتل “صالح” بمكافأة الـ “37 مليون ريال” !
المناطق_متابعات

كشفت مصادر صحفية أن قطر تورطت في مقتل الرئيس الراحل، علي صالح، وأكدت أن الدوحة رصدت مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار (37 مليون ريال سعودي) للقيام بعملية الاغتيال، تجنبا لكشف الأسرار التي كان يملكها الرئيس السابق. وأشار المصدر إلى أن عملية التصفية سبقتها مداهمات وملاحقات المقربين منه، لإخفاء وثائق تدين نظام الحمدين وفقا لـ “الوطن”.

وأضافت الصحيفة أن النظام القطري دفع مبالغ مالية تناهز 10 ملايين ريال قطري، كمكافأة لمن يأتي برأس صالح، فيما أبانت مصادر أخرى متعددة، أن عملية اغتيال صالح تتشابه مع نفس سيناريو مقتل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وأوضحت الصحيفة أن الدوحة عبر أذرعها الميليشياوية، كانت تحرص على تعقب أماكن صالح لتصفيته، خاصة بعد إعلانه فض الشراكة مع الحوثيين ،حيث أكدت المصادر أن «الدوحة كانت حريصة على تفتيش منزل صالح أثناء قتله، مثلما قامت بنفس العملية بمنزل القذافي وسرقة جميع محتوياته، خشية العثور على أدلة تثبت وتدين تورطها في قضايا متعددة كان صالح يعرفها جيدا»، مشيرا إلى أن النظام القطري لم يكتف بذلك فقط، بل يعكف على ملاحقة جميع المقربين من صالح وتصفيتهم خشية كشف أمره وسياسته في البلاد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>