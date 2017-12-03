تورط قطر في مقتل “صالح” بمكافأة الـ “37 مليون ريال” !

كشفت مصادر صحفية أن قطر تورطت في مقتل الرئيس الراحل، علي صالح، وأكدت أن الدوحة رصدت مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار (37 مليون ريال سعودي) للقيام بعملية الاغتيال، تجنبا لكشف الأسرار التي كان يملكها الرئيس السابق. وأشار المصدر إلى أن عملية التصفية سبقتها مداهمات وملاحقات المقربين منه، لإخفاء وثائق تدين نظام الحمدين وفقا لـ “الوطن”.

وأضافت الصحيفة أن النظام القطري دفع مبالغ مالية تناهز 10 ملايين ريال قطري، كمكافأة لمن يأتي برأس صالح، فيما أبانت مصادر أخرى متعددة، أن عملية اغتيال صالح تتشابه مع نفس سيناريو مقتل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وأوضحت الصحيفة أن الدوحة عبر أذرعها الميليشياوية، كانت تحرص على تعقب أماكن صالح لتصفيته، خاصة بعد إعلانه فض الشراكة مع الحوثيين ،حيث أكدت المصادر أن «الدوحة كانت حريصة على تفتيش منزل صالح أثناء قتله، مثلما قامت بنفس العملية بمنزل القذافي وسرقة جميع محتوياته، خشية العثور على أدلة تثبت وتدين تورطها في قضايا متعددة كان صالح يعرفها جيدا»، مشيرا إلى أن النظام القطري لم يكتف بذلك فقط، بل يعكف على ملاحقة جميع المقربين من صالح وتصفيتهم خشية كشف أمره وسياسته في البلاد.