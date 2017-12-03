 الصين تعلن تحطم طائرة هندية اقتحمت مجالها الجوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الصين تعلن تحطم طائرة هندية اقتحمت مجالها الجوي

الصين تعلن تحطم طائرة هندية اقتحمت مجالها الجوي
المناطق_وكالات

أعلنت الصين اليوم الخميس أن طائرة هندية بدون طيار اقتحمت مجالها الجوي وتحطمت، في خطوة من شأنها تأجيج التوترات الموجودة بالفعل في البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المسؤول العسكري الصين تشانغ شويلي أن طائرة استطلاع هندية دخلت المجال الجوي الصيني وتحطمت “مؤخرا”. وأضاف أن قوات حرس الحدود الصينية فتشت الطائرة.

وقال المسؤول: إجراء الهند هذا، انتهك سيادة الصين الإقليمية، ونحن غير راضين بشدة عن هذا الأمر ونعارضه”، مضيفاً أن الصين ستدافع عن سيادتها الوطنية وأمنها.

وكانت أزمة عسكرية قد نشبت بين الصين والهند هذا العام بسبب منطقة هضبة دوكلام الحدودية المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وانتهت الأزمة في أغسطس بعد محادثات دبلوماسية.

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